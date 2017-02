Latvijas florbolistes PČ kvalifikācijā sagrauj Ungāriju un nodrošina vietu finālturnīrā

Latvijas sieviešu florbola izlase Spānijas galvaspilsētā Madridē notiekošā pasaules čempionāta (PČ) kvalifikācijas turnīra noslēdzošajā mačā svētdien ar 10:1 (3:1, 3:0, 4:0) sagrāva Ungāriju un nodrošināja ceļazīmi uz finālturnīru.

Latvijas komandas sastāvā divus vārtus šajā mačā iemeta Diāna Isjomina, kamēr vienus vārtus un divas rezultatīvas piespēles pievienoja Edīte Bankava, kura arī tika nosaukta par labāko florbolisti komandā.

Lai arī šī mača rezultātu ceturtajā minūtē atklāja Elīza Elizabete Bērziņa, divas minūtes vēlāk ungārietēm izdevās panākt izlīdzinājumu. Tie gan izrādījās pretinieču vienīgie vārtu šajā duelī, jo Latvija guva deviņus bezatbildes vārtus. Vispirms pirmajā periodā pa reizei vēl izcēlās Zeltīte Bankava un E.Bankava, bet otrajā trešdaļā ar trim bumbiņām ungāriešu vārtos izdevās pārsvaru nostprināt.

Trešajā trešdaļā bumbiņa vēl četras reizes paviesojās Ungārijas valstsvienības vārtos.

Par Latvijas izlases vērtīgāko florbolisti šajā turnīrā tika nosaukta komandas kapteine Gunita Kārkliņa.

Latvijas izlase ir pašreizējā pasaules piektā spēcīgākā izlase, bet ungārietes tikai divas reizes spēlējušas finālturnīrā, 2011. un 2013.gadā ieņemot 14.vietu.

Latvijas izlase kvalifikācijas turnīra pirmajā mačā trešdien guva rekorduzvaru, ar rezultātu 31:1 sagraujot Ukrainu, kam šī bija pirmā oficiālā spēle vēsturē, bet dienu vēlāk tikai ar 3:0 pārspēja sacensību mājinieci Spāniju. Savukārt piektdien cīņā par pirmo vietu grupā tika ciests zaudējums 0:7 Čehijai.

Tikmēr ungārietes turnīru iesāka ar zaudējumu 2:18 Čehijai, pēc tam sekoja uzvara 15:2 pār Ukrainu, bet sestdien panākums 7:2 pār spānietēm.

Spānijas grupā ar četrās spēlēs maksimāli izcīnītiem astoņiem punktiem uzvarēja Čehija, kamēr Latvija ar sešiem punktiem bija otrā, šīm komandām tad arī nodrošinot vietu planētas meistarsacīkstēs. Trešā ar četriem punktiem bija Ungārija, kamēr Spānija un Ungārija trīs mačos pie punktiem nav tikušas.

Ceļazīmi uz pasaules čempionātu ieguva grupas divas labākās valstsvienības. Eiropā kopumā notiek četri tādi grupu turnīri un iespēja piedalīties pasaules čempionāta finālturnīrā būs arī divām izlasēm, kuras ar labākiem rezultātiem izcīnīja trešo vietu.

Tieši starp šīm divām komandām tika Igaunijas dāmu izlase, kas ikdienā spēlē Latvijas čempionātā. Igaunietes četru maču laikā tika pie divām uzvarām un četriem punktiem, kas trešās apakšgrupas kopvērtējumā ļāva izcīnīt trešo vietu un kā pēdējai iegūt ceļazīmi uz pasaules čempionātu. Savukārt labākā trešo vietu ieguvēja bija Dānija.

Pasaules čempionāts dāmām šogad no 1. līdz 9.decembrim risināsies Slovākijā.

Latvijas sieviešu florbola izlase visos desmit pasaules čempionātos sasniegusi labāko astotnieku. Latvijas visu laiku augstākais rezultāts ir ceturtā vieta 2007.gada pasaules čempionātā, kad gan ceturtdaļfināls nemaz netika izspēlēts, bet piekto vietu latvietes spējušas izcīnīt 2005., 2013. un 2015.gadā.

Pirms šī turnīra sākuma izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs norādīja, ka komanda spēlēs agresīva uzbrukuma florbolu, bet konkrēts mērķis jeb izcīnītā vieta nav izvirzīta.

Latvijas valstsvienība šim turnīram gatavojās, aizvadot vairākas treniņnometnes Kocēnos, turklāt aizvadīja vairākas pārbaudes spēles arī Somijā.

Latvijas florbola izlase šajā turnīrā piedalījās ar četrām ārzemēs spēlējošām florbolistēm - vārtsardzi Laumu Višņevsku, aizsardzi Evelīnu Garbari (abas - Bernes-Burgdorfas «Wizards», Šveice), kā arī uzbrucējām Līgu Garklāvu (Oslo «Grei», Norvēģija) un Diānu Isjominu (Oslo «Sveiva», Norvēģija). Šīs florbolistes komandai pievienojās tikai Madridē, tāpēc pirms tam aizvadītajās treniņnometnēs viņas piedalīties nevarēja.

Kopumā Latvijas izlases sastāvā bija iekļautas divas vārtsardzes, septiņas aizsardzes un 11 uzbrucējas.

Piecpadsmit spēlētājas bija no «Elvi Florbola līgas» vienībām, bet uzbrucēja Paula Egle pārstāv pēc spēka otrās līgas komandu Cēsu «Lekrings». No Latvijas spēcīgākā dāmu turnīra vislielākā pārstāvniecība bija Kocēnu «Rubenei», kuru pārstāvēja septiņas florbolistes, bet no «Rīgas Lauvām» bija trīs spēlētājas. Tikmēr pa divām dāmām turnīrā piedalījās no «Ķekavas» un NND vienībām, kamēr viena florboliste bija no «Ķekavas Bulldogs» komandas.

Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā:

vārtsardzes - Lauma Višņevska (Bernes-Burgdorfas «Wizards», Šveice), Kristīne Kirilova («Rīgas Lauvas»);

aizsardzes - Evelīna Garbare (Bernes-Burgdorfas «Wizards», Šveice), Laura Gaugere, Evita Rudzīte, Madara Adamane, Linda Līce (visas - «Rubeen»), Gundega Vancāne («Ķekava»), Gunita Kārkliņa (NND);

uzbrucējas - Līga Garklāva (Oslo «Grei», Norvēģija), Diāna Isjomina (Oslo «Sveiva», Norvēģija), Lība Daija Mikova, Edīte Bankava, Zeltīte Bankava (visas - «Rubene»), Elīza Elizabete Bērziņa («Ķekava»), Santa Torstere (NND), Inga Ametere («Ķekavas Bulldogs»), Ieva Ločmele, Anna Ankudinova (abas - «Rīgas Lauvas»), Paula Egle (Cēsu «Lekrings»).

