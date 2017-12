Latvijas florbolistes dramatiskā galotnē zaudē Slovākijai un noslēdz pasaules čempionātu

Mačā par piekto vietu Latvijas izlase piekāpās turnīra saimniecēm ar rezultātu 4:6 (0:2, 1:0, 3:4).

Pirmajā trešdaļā latvietes ielaida divus vārtus, bet otrajā pieredzējusī Zeltīte Bankava vienus atguva. Trešā perioda sākumā Slovākija atjaunoja divu vārtu pārsvaru, bet jau 39 sekundes vēlāk Ieva Priede atspēlējās, turklāt 52.minūtē Paula Egle panāca 3:3.

Dramatiskā galotnē nākamos divus vārtus iemeta slovākiete Kristīna Hudākova, tomēr 19 sekundes pirms pamatlaika beigām Līga Garklāva atkal pietuvojās līdz 4:5. Mača beigās mājinieces reizi ieraidīja bumbiņu tukšos Latvijas vārtos un varēja priecāties par panākumu.

Iepriekšējos divos pasaules čempionātos Latvija bija piektajā pozīcijā, līdz ar to tagad guvusi zemāko vietu kopš 2011.gada.

Jurija Fedulova trenētā Latvijas izlase neveiksmīgi aizvadīja grupu turnīru, kurā cieta trīs zaudējumus tikpat mačos. Vispirms ar 3:8 tika zaudēts Čehijai, kaut cīņas ievadā tika iegūta 3:0 vadība, tad ar 2:3 atzīts Norvēģijas pārākums, bet pirmdien ar 1:12 nācās kapitulēt Somijai.

Savukārt pirmo uzvaru Latvija izcīnīja otrdien astotdaļfinālā, kad ar 4:1 tika pieveikta Dānija. Tam sekoja sagrāve ceturtdaļfinālā 0:21 pret zviedrietēm. Latvijai atkārtojot savu smagāko neveiksmi pastāvēšanas vēsturē. Tikmēr piektdien latvietes pusfinālā par 5.-8.vietu ar rezultātu 5:1 uzvarēja Poliju.

Savukārt Slovākija otrā ešelona apakšgrupā ar 12:2 pārspēja Singapūru, ar 10:3 apspēlēja Igauniju, kas spēlē «Elvi Florbola līgā» un ar 21:1 sagrāva Austrāliju. Pateicoties uzvarai apakšgrupā, slovākietes iekļuva izslēgšanas turnīrā, kur pirmajā kārtā ar 7:3 pārspēja Vāciju, bet ceturtdaļfinālā ar 2:6 zaudēja Somijai. Pusfinālā par 5.-8.vietu Slovākija ar 7:4 apspēlēja Norvēģiju.

Latvija ar Slovākiju tikās arī iepriekšējā čempionātā, kur pusfinālā par 5.-8.vietu uzvarēja latvietes, pēcspēles metienu sērijā svinot panākumu ar rezultātu 4:3.

Slovākija vēl 2007.gadā pasaulē bija vien 19.pozīcijā, tomēr katrā čempionātā kāpusi uz augšu un tagad pirmoreiz jau guvusi piekto vietu.

Tāpat sestdien notika arī mačs par septīto vietu, kurā Polija ar 12:3 (3:0, 5:2, 4:1) sagrāva Norvēģiju.

Vēl plkst.15.15 pēc Latvijas laika bronzas mačā spēkosies Šveice un Čehija, bet vakara kulminācija būs plkst.18.05, kad par zelta medaļām spēkosies Zviedrija un Somija.

Latvijas sieviešu florbola izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs uz Slovākija bija aizvedis 20 spēlētājas, sastāvā iekļaujot septiņas florbolistes no Latvijas čempionvienības «Rubene». Diāna Isjomina, Līga Garklāva, Evelīna Garbare un Lauma Višņevska ikdienā spēlē Norvēģijas, Šveices un Zviedrijas līgās. Savukārt «Elvi Florbola līgu» šajā turnīrā pārstāvēja septiņas Kocēnu «Rubenes» florbolistes, trīs spēlētājas ir no Rīgas NND komandas, trīs no «Ķekavas», divas no Cēsu «Lekringa», bet no «Ķekavas Bulldogs» komandā bija viena florboliste.

Neilgi pirms turnīra sākuma kļuva zināms, ka traumas dēļ izlasei nevarēs palīdzēt NND florboliste Linda Lubgāne, kuras vietā tika sastāvā iekļauta Paula Sloģe no «Lekringa».

Latvijas sieviešu florbola izlase desmit reizes desmit pasaules čempionātos sasniegusi labāko astotnieku, bet pirmajā četriniekā tai līdz šim izdevies iekļūt tikai reizi, kad 2007.gadā gan ceturtdaļfināls nemaz netika izspēlēts.

Novembra pirmajā pusē turpat Bratislavā Latvija piedalījās Sešu nāciju kausā, kurā palika vien piektajā vietā.

Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs dalībai pasaules čempionātā:

vārtsardzes - Kristīne Kirilova («Ķekava»), Lauma Višņevska («Stromsbro», Zviedrija);

aizsardzes - Gunita Kārkliņa (NND), Elizabete Pavlovska, Laura Gaugere, Evita Rudzīte, Madara Adamane (visas - «Rubene»), Gundega Vancāne («Ķekava»);

uzbrucējas - Paula Egle, Ieva Priede (abas - NND), Anna Ankudinova («Ķekavas Bulldogs»), Monika Džigure, Paula Sloģe (abas - Cēsu «Lekrings»), Edīte Bankava, Lība Daija Mikova, Zeltīte Bankava (visas - «Rubene»), Elīza Elizabete Bērziņa («Ķekava»), Evelīna Garbare (Burgdorfas «Wizards», Šveice), Diāna Isjomina, Līga Garklāva (abas - «Grei», Norvēģija).