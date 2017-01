Jaunais «Latvijas futbola virslīgas» izpilddirektors: Līdzjutējiem tribīnēs ir jābūt kulturāliem

«Nav pieļaujama spēļu rezultātu ietekmēšana, cīņai laukumā ir jābūt godīgai, tiesnešiem jāstrādā bez rupjām kļūdām un līdzjutējiem tribīnēs ir jābūt kulturāliem. Tāpat es ļoti ceru uz aizraujošu, sportiskas intrigas pilnu sezonu,» tā intervijā «synottipvirsliga.lv» sacīja jaunais «Latvijas futbola virslīgas» izpilddirektors Olivers Šlēgls.

«Varu droši teikt, ka viss ir tikai attīstījies un audzis, īpaši spēļu kvalitātes līmenis. Spilgtā atmiņā ir 2014. gada sezonas beigu daļas mačs starp «Skonto FC» un FK «Ventspils». Šis bija ļoti labs mačs tieši spēles kvalitātes ziņā. Atliek vēlēties, lai šāda līmeņa futbols virslīgā notiek vēl biežāk.

Skatoties no organizatoriskās puses, viss izdarītais vērtējams ļoti pozitīvi, jo acīm redzami realizētais ir veicinājis veiksmīgu virslīgas attīstību. Protams, ir vairākas lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu vēl straujāku augšupeju,» pauda Šlēgls.

Vācietis iepriekš Latvijā darbojās aviācijas nozarē. Viņš saņēmis Latvijas Futbola federācijas (LFF) izsniegtu futbola aģenta licenci un strādājis par vācu uzņēmuma «SPOCS Sports Consultants» konsultantu un futbola aģentu Latvijā.

«Ar bijušo izpilddirektoru Emīlu Latkovski biju iepriekš jau sadarbojies, kad notika aktīvākā cīņa pret spēļu rezultāta ietekmēšanu, jo tas manā skatījumā ir ļaunākais, kas ar futbolu var notikt. Jau tobrīd radām kopīgu valodu, turklāt vēl pirms pāris mēnešiem kopā ar viņu izstrādājām arī savu piedāvājumu Latvijas futbola čempionātu struktūras reorganizācijai. Likumsakarīgi, ka šī sadarbība ar tā laika virslīgas izpilddirektoru veicināja manu izpratni par procesiem šajā organizācijā. Pakāpeniski auga mana motivācija aizvien vairāk iesaistīties, jo Virslīga ir valsts galvenais futbola čempionāts. Līdz ar to, parādoties vakancei, pieteicos virslīgas izpilddirektora amatam,» teica Šlēgls.

Kopš 1. janvāra viņš vairs nav futbola aģents.

«Līdz čempionāta sākumam ir atlikušas vien pāris nedēļas. No savas puses neredzu nepieciešamību veikt kādas sasteigtas korekcijas, taču katrai lietai pievērsīsim uzmanību, lai paaugstinātu kvalitāti. Kas attiecas uz biedrības funkcijām čempionāta norisē, par vienu no primārajiem darbiem uzskatu tikšanos ar katra Virslīgas kluba vadības pārstāvjiem, lai pārrunātu savstarpējās sadarbības procesus,» skaidro Šlēgls. «Biedrības vadībai ir svarīgi zināt un palīdzēt klubiem sasniegt savus mārketinga un stratēģiskos mērķus, taču tajā pašā laikā vēlos plašu atsaucību arī no klubiem Virslīgas kopējo mērķu realizēšanā. Vai tā ir sponsoru piesaiste, vai līdzjutēju skaita palielināšana tribīnēs – tikai ar savstarpēju Virslīgas organizatoru un klubu funkcionāru atbalstu to būs iespējams sasniegt.»

Šlēgls runā latviešu valodā, taču pilnībā brīvi to vēl nepārvalda. Viņa mērķis ir 2018. gadā runāt brīvi latviski, latviski vadīt kopsapulces un komunicēt ar medijiem.

«Nav pieļaujama spēļu rezultātu ietekmēšana, cīņai laukumā ir jābūt godīgai, tiesnešiem jāstrādā bez rupjām kļūdām un līdzjutējiem tribīnēs ir jābūt kulturāliem. Tāpat es ļoti ceru uz aizraujošu, sportiskas intrigas pilnu sezonu. Būtu lieliski, ja gaidāmās sezonas čempions noskaidrotos vien pēdējā spēļu kārtā. Būšu ļoti gandarīts, ja kāds no Latvijas klubiem sekmīgi aizvadīs Eirokausu sezonu, piemēram, iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Pēdējās sezonas piemēri, īpaši FK «Jelgava» pagājušās vasaras veiksmes stāsts, pierādīja, cik liels var būt cilvēku entuziasms mūsu klubu atbalstīšanai, ja komanda ar panākumiem startē Eiropas līmenī. Tas mūsu Virslīgai ir vajadzīgs vēl vairāk! Visbeidzot, būtisks rādītājs būs mūsu mārketinga partneru skatījums – ja viņi būs apmierināti ar savstarpējo sadarbību, tad mums, Virslīgas organizatoriem, būs gandarījums par paveikto,» norādīja jaunais «Latvijas futbola virslīgas» vadītājs.

Pirmo reizi Latvijā Šlēgls ieradās 2007. gada vasarā, kad pieņēma darba piedāvājumu kļūt par tīkla plānošanas prezidentu lidsabiedrībā «AirBaltic». Līdzīgus pienākumus pirms tam veica vācu kompānijā «Lufthansa», un šī Šlēglam kļuva par pirmo darba pieredzi ārpus dzimtās Vācijas.

