Vācijas bundeslīgas komandu kopējie ieņēmumi pārsnieguši € trīs miljardus

Vācijas futbola bundeslīgas komandu kopējie ieņēmumi iepriekšējā sezonā sasnieguši 3,24 miljardus eiro, ceturtdien paziņoja Vācijas Futbola līga (DFL).

2014./2015.gada sezonā komandu kopējie ieņēmumi bija 2,62 miljardi eiro, bet iepriekšējā sezonā piedzīvots kāpums par 23,71%.

Savukārt, ņemot vērā datus arī par otro bundeslīgu, kopējie ieņēmumi bijuši 3,85 miljardu eiro apmērā, kas ir par 23,2% vairāk nekā 2014./2015.gada sezonā.

Sākot ar nākamo sezonu, stāsies spēkā jauns līgums par televīzijas pārraižu tiesībām, kā rezultātā pirmās un otrās bundeslīgas 36 komandas savā starpā sadalīs vairāk nekā miljardu eiro katru gadu.

«Tas nav augstprātīgi teikts, ka nākotnē būs vēl lielāka izaugsme. Tomēr jau tagad varam būt apmierināti ar saviem rezultātiem,» teica DFL izpilddirektors Kristians Zeiferts.

Pretēji Anglijas un Spānijas čempionātiem Vācijas bundeslīgas komandām ienākumi ir sabalansēti no vairākām pozīcijām. Tikai 28,77% ienākumu ir no medijiem, 23,81% no reklāmas, bet apmēram 16% veido ienākumi no transfēriem un pārdotajām biļetēm.

Savukārt Anglijas un Spānijas komandām ieņēmumi no medijiem veido 60-70% no ienākumiem.

«Mums ir sabalansēts biznesa modelis, kas ir balstīts uz vairākiem pīlāriem. Tomēr nav jābūt pravietim, lai teiktu, ka ieņēmumi no medijiem pieaugs,» skaidroja Zeiferts.

Pēc nodokļu nomaksas komandu tīrā peļņa bija 206,2 miljoni eiro, kas ir vairāk nekā četrās iepriekšējās sezonās kopā. Tikai divas no bundeslīgas komandām sezonu noslēdza bez peļņas.

«Tas ir visu laiku labākais rezultāts vēsturē,» teikts DFL mājaslapā.

Kopumā bundeslīgas klubi iepriekšējā sezonā nodokļos nomaksājuši vairāk nekā vienu miljardu eiro.

