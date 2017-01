Vārtsargs saņem sarkano kartīti par čurāšanu aiz vārtiem

Interesantu noraidījumu futbola mačā izpelnījies Skotijas zemāko līgu vārtsargs, kurš savas dabiskās vajadzības spēles laikā nokārtoja aiz paša sargātajiem vārtiem.

Incidents notika Rietumu Skotijas Superlīgas pirmās divīzijas mačā, kurā «Shettleston» futbolisti spēkiem mērojās ar «Shotts Bon Accord». 72. minūtē «Shettleston» vārtsargs Garijs Vaits palūdza līnijtiesnesim atļauju doties uz tualeti, uz ko saņēma atbildi, ka to var darīt, bet mačs netiks apturēts.

21 gadu vecais vārtsargs nolēma noīsināt distanci līdz labierīcībām, izvēloties pačurāt aiz vārtiem, par ko viņam galvenais arbitrs parādīja sarkano kartīti.

«Pirms bumbas atsitiena no vārtiem, viņš devās aiz tiem, lai pačurātu. Kad to bija beidzis darīt un atgriezās laukumā, tiesnesis viņu noraidīja,» izdevumam «Scottish Sun» sacīja komandas treneris Džons Falons juniors. «Noteikumos nav teikts, ka to nedrīkst darīt. Mēs visi esam nedaudz apjukuši. Garijs bija pilnīgā šokā.»

«Shettleston» komanda izcīnīja uzvaru ar rezultātu 1:0.

Vaitam tā kļuva par pirmo sarkano kartīti viņa futbolista karjerā.

