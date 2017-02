Dāvis Ikaunieks ar diviem vārtiem kaldina komandas svarīgu uzvaru Čehijas čempionāta spēlē

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dāvis Ikaunieks piektdien guva divus vārtus Čehijas čempionāta spēlē, kaldinot Jihlavas «Vysočina» uzvaru.

Jihlavas komanda savā laukumā ar 3:1 (3:0) pārspēja «Hradec Kralove» vienību.

Ikaunieks Čehijas čempionātā iepriekšējo reizi vārtus guva septembra beigās, bet pēc tam latvietim bija astoņas «sausās» spēles.

Reklāma

Mača 23.minūtē Ikaunieks vienatnē aizmuka no trim pretiniekiem un meistarīgi zem vārtsarga labās rokas raidīja bumbu vārtos. Ar to gan kuldīdzniekam nebija gana, jo četras minūtes vēlāk viņš pēc komandas biedra augstas piespēles no vārtu priekšas panāca jau 2:0.

Desmit minūtes pirms pirmā puslaika beigām Pavels Dvoržāks panāca jau trīs vārtu pārsvaru latvieša pārstāvētajai komandai. Otrā puslaika sākumā pretinieku pussargs Jakubs Šīpeks vienus vārtus atguva, taču viesi atspēlēties nespēja un «Vysočina» varēja svinēt uzvaru.

Ikaunieks šajā spēlē laukumā pavadīja visas 90 minūtes.

Šīs sezonas 18 mačos Ikaunieks Čehijas čempionātā ir izcēlies ar pieciem precīziem sitieniem.

«Vysočina» komanda ar 16 punktiem 18 spēlēs ieņem 15.vietu 16 komandu konkurencē. Tikpat punktus iekrājušas «Hradec Kralove», Liberecas «Slovan» un Brno «Zbrojovka» vienības, turklāt šī trijotne aizvadījusi 17 mačus. Tiesa, pirmais astotnieks ir vien trīs punktu attālumā, bet līderpozīcijā ar 39 punktiem 16 spēlēs ir Plzeņas «Viktoria».

Janvāra beigās Ikaunieks ar «Vysočina» komandu pagarināja līgumu uz divarpus gadiem, Jihlavas vienībai izpērkot kontraktu no «Liepājas».

2015.gada sezonā Ikaunieks Latvijas virslīgā, pārstāvot čempioni «Liepāju», izcēlās ar 15 precīziem sitieniem, kas bija labākais rādītājs līgā. Pērnajā vasarā viņš debitēja Latvijas pieaugušo izlasē, kurā līdz šim septiņās spēlēs iesitis vienus vārtus.

Iepriekšējā sezonā «Vysočina» komanda Čehijas čempionāta kopvērtējumā ar 31 punktu 30 spēlēs ieņēma 11.vietu starp 16 vienībām.

Saistītie raksti