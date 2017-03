Čempionu līgā šovakar 1/8 fināla atbildes spēles Anglijā un Itālijā

Londonas komanda «Arsenal» savā laukumā uzņems Vācijas grandu Minhenes «Bayern», kas pirmajā astotdaļfināla mačā savā laukumā izcīnīja ļoti pārliecinošu uzvaru ar 5:1. Lai pirmo reizi kopš 2010. gada Arsēna Vengera vadītā Anglijas premjerlīgas vienība sasniegtu ceturtdaļfinālu, tai būs jāpaveic gluži vai neiespējamais.

Minhenē divus vārtus uzvarētājiem guva Tjago Alkantara, pa reizei pretinieku vārtsargu pārspēja Arjēns Robens, Roberts Levandovskis un Tomass Millers. Savukārt «Arsenal» vienīgos vārtus guva Aleksis Sančess.

Čempionu līgas vēsturē tikai trim komandām izdevies sasniegt nākamo kārtu pēc tam, kad izslēgšanas maču pirmajā mačā zaudēts ar četru vārtu starpību.

Abas komandas līdz šim Čempionu līgas turnīrā tikušās 11 reizes, kurās sešreiz uzvaru svinējusi «Bayern», trīs panākumus guvusi «Arsenal», bet divi mači noslēgušies neizšķirti.

