«Barcelona» paveic neticamāko atspēlēšanos futbola vēsturē

«Barcelona» vēl dažas minūtes pirms mača pamatlaika beigām divu spēļu summā atradās iedzinējos ar 3:5, un tās uzvarai bija nepieciešami trīs vārti. Fantastiskā mača galotnē Neimars panāca neizšķirtu divu spēļu summā, kas «Barcelona» komandai nederēja, bet kompensācijas laika noslēgumā Serhi Roberto panāca mājiniekiem 6:1 (2:0), nodrošinot uzvaru divu spēļu summā ar rezultātu 6:5.

Tikmēr Pjērs Emeriks Obamejangs guva trīs vārtus un kaldināja Dortmundes «Borussia» 4:0 (1:0) pār «Benfica», bet Vācijas klubs divu spēļu summā svinēja uzvaru ar 4:1.

Zīmīgi, ka pēdējos divus mačus Spānijas čempionātā «Barcelona» bija uzvarējusi ar piecu vārtu pārsvaru, tomēr Čempionu līgas vēsturē neviena komanda līdz šim nebija spējusi atspēlēt četru vārtu deficītu.

Barselonā notikušajā mačā rezultāts tika atklāts jau spēles ceturtajā minūtē, kad Luiss Svaress pēc neatlaidīgas cīņas pie vārtiem ar galvu iebakstīja bumbu pretinieku cietoksnī. Pēc tāda spēles sākuma «Barcelona» līdzjutēji gaidīja laukuma saimnieku vārtu birumu, taču 2:0 katalāņu klubs panāca piecas minūtes pirms pirmā puslaika beigām, kad pēc Andresa Injestas sitiena Leivīns Korzeva.

Otrā puslaika sākumā viesu soda laukumā tika nogāzts Neimars un mājinieki ieguva tiesības izpildīt 11 metru soda sitienu. «Pendele» tika uzticēta «Barcelona» argentīniešu superzvaigznei Lionelam Mesi, kurš bija nekļūdīgs un deficītu divu spēļu summā samazināja līdz vieniem vārtiem. Tiesa, 12 minūtes vēlāk Edinsons Kavani vienus vārtus atguva.

Lai gan mājinieku galvenais treneris Luiss Enrike jau bija nokāris rokas, tomēr «Barcelona» parūpējās par trillera cienīgu mača nogali. Divas minūtes pirms pamatlaika beigām ar skaistu brīvsitienu no 23 metriem Neimars panāca jau 4:1, bet kompensācijas laika pirmajā minūtē soda laukumā tika nogāzts Svaress. 11 metru soda sitienu realizēja Neimars, divu spēļu summā panākot 5:5, taču šāds rezultāts nederēja, jo PSG bija guvuši vārtus viesos. Kompensācijas laika beigās viss Barselonas komandas vienpadsmitnieks, ieskaitot vārtsargu, devās uzbrukumā viesu vārtiem un pēc Neimara centrējuma Roberto iznira vārtu priekšā, ar precīzu sitienu vārtos ieviedot Barselonas komandu ceturtdaļfinālā.

