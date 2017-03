Verpakovskis: Esam ļoti apmierināti ar Pertijas piesaistīšanu

Latvijas futbola klubs «Liepāja» šobrīd ir ļoti apmierināts ar gruzīnu speciālista Tamaza Pertijas piesaistīšanu vienības galvenā trenera postenī, atklāja komandas prezidents Māris Verpakovskis.

Latvijā jau vairākus gadus strādājošais Pertija par «Liepājas» galveno treneri tika iecelts pērnā gada rudenī, šajā postenī nomainot Viktoru Dobrecovu, kura vadītā komanda iepriekšējā sezonā «SynotTip» Latvijas futbola virslīgā ieņēma ceturto vietu un nespēja nosargāt 2015.gadā izcīnīto valsts čempionu titulu.

«Pagaidām esam ļoti apmierināti par izdarīto izvēli. Sagatavošanās posms aizritēja ļoti augstā līmenī un tika ieguldīts labs darbs. Protams, pats galvenais būs rezultāts. Ja tas būs, viss būs kārtībā. Līdz šim viss bijis labi, bet skatīsimies kā ies sezonas gaitā,» žurnālistiem teica Verpakovskis.

Reklāma

Zīmīgi, ka pērn Ziemas kausa izcīņas mačā Pertija saplūcās ar «Liepājas» galvenā trenera palīgu Mareku Zuntneru, taču abi speciālisti pēc tam izlīga. Šobrīd abi treneri esot atraduši kopīgu valodu.

«Ar Zuntneru Pertijam viss ir kārtībā. To daudzi jautā, arī mums pašiem mazliet bija satraukums, kāda varētu būt abu sadarbība. Tomēr viņiem abiem saskan un ir atraduši kopīgu valodu. Abi divi ir karstasinīgi, bet pagaidām, jānospļaujas trīs reizes pār plecu, viss ir kārtībā,» izteicās Verpakovskis.

«Pagājušajā sezonā, pieņemot smagu lēmumu, no galvenā trenera amata atlaidām Dobrecovu, neskatoties uz to, ka viņš bija vietējais un klubā atradās jau no pirmās dienas, turklāt ieguva «Liepājai» pirmo čempionu titulu. Šim treneru korpusam arī nebūs nekādas īpašās pilnvaras un tiks prasīts rezultāts jau pirmajā gadā,» uzsvēra Verpakovskis. «Zuntneram ir visi dotumi, lai kādudien kļūtu par galveni treneri. Viņam vēl ir daudz jāmācās un jāsaņem attiecīgās licences, bet harizmas viņam noteikti pietiek. Viņš futbola ziņā ir ļoti profesionāls, viņam patīk mācīties. Futbols ir viņa reliģija.»

«Liepājas» prezidents sacīja, ka komandas šīs sezonas primārais mērķis ir caur Latvijas kausu iekļūt Eirokausos.

«Varam cerēt uz Jūrmalas «Spartaku», «Ventspili» vai «Jelgavu», ka šīs komandas izcīnīs Latvijas kausu un mēs tāpat sasniegsim Eirokausus, tomēr nevaram uz to paļauties, jo «Riga» un RFS uz šo turnīru ir lieli plāni, jo arī tām primārais mērķis ir iegūt šo trofeju un iekļūt Eirokausos. Ja citus gadus pastāvēja 90% varbūtība, ka virslīgas ceturtās vietas ieguvēja spēlēs Eirokausos, tad šogad noteikti tā nebūs,» uzskata Verpakovskis.

«Savukārt virslīgā negribam atkārtot pagājušā gada kļūdu un palikt ārpus labāko trijnieka, tādējādi negarantējot sev vietu Eirokausos. Iespējai spēlēt Eirokausos ir ļoti būtiska nozīme budžeta sadalē, jo UEFA piešķir lielu finansējumu. Minimālais uzdevums būtu tikt trijniekā, bet pārējo skatīsimies, kā mums klāsies, un sezonas gaitā mērķus piekoriģēsim,» norādīja Verpakovskis.

Verpakovskis jaunajā sezonā sagaida ļoti interesantu virslīgas čempionātu.

«Man šis būs ceturtais gads, kopš esmu atgriezies Latvijā. Domāju, tas noteikti būs visinteresantākais, arī čempionāta līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, būs audzis. Virslīgā ir atgriezušies Latvijas izlases futbolisti, ir parādījušās komandas ar ambīcijām, turklāt pagaidām tām izskatās stabils finansējums,» izteicās leģendārais Latvijas futbolists. «Skatītājiem, pašiem futbolistiem, medijiem un sponsoriem sezona solās būt ļoti aizraujoša. Nezinu, vai visiem ir mērķis izcīnīt čempionu titulu, bet sešām komandām minimālais uzdevums ir pirmais trijnieks.»

Jaunā virslīgas sezona, kas kopumā Latvijas futbolā būs jau 26., sāksies piektdien Olaines pilsētas stadionā ar cīņu starp pērnās sezonas sudraba medaļu ieguvēju «Jelgavu» un virslīgas debitanti «Babīte»/«Dinamo».

Tikmēr sestdien «Ventspils» uzņems «Metta»/«Latvijas Universitāte» komandu, bet «Liepāja» mērosies spēkiem ar ambiciozo «Riga» vienību. Savukārt pirmā kārta noslēgsies svētdien ar RFS un valsts čempionu Jūrmalas «Spartaks» dueli.

Pērn «Spartaks» pirmo reizi kļuva par valsts čempioni, aiz sevis atstājot «Jelgavu» un «Ventspili», kamēr ceturto vietu ieņēma 2015.gada čempione «Liepāja», piektā bija «Riga», sestā RFS, bet septītā «Metta»/LU, kamēr «Babīte» pērn triumfēja «komanda.lv» pirmajā līgā.

Saistītie raksti