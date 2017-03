Futbola dzīvā reportāža: Latvija - Šveice

Latvijas futbola izlase 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas B apakšgrupas mačā otrajā puslaikā nokļuvusi iedzinējos ar 0:1 pret pērnā gada Eiropas čempionāta finālturnīra astotdaļfināla dalībnieci Šveici.

Spēles rezultātu 66.minūtē pēc stūra sitiena atklāja Josips Drmičs, kurš tikai brīdi iepriekš bija izgājis laukumā.

Maču no Ženēvas tiešraidē iespējams vērot Latvijas Televīzijas 7.kanālā.

Latvijas futbola izlases sākumsastāvs mačā pret Šveici: Andris Vaņins, Gints Freimanis, Vitālijs Jagodinskis, Kaspars Gorkšs, Aleksandrs Solovjovs, Oļegs Laizāns, Aleksejs Višņakovs, Gļebs Kļuškins, Artis Lazdiņš, Dāvis Ikaunieks, Valērijs Šabala.

Latvijas izlase maču iesāka ar pieciem aizsargiem, četriem pussargiem un Šabalu kā vienīgo izvirzīto uzbrucēju. Solovjovam šī ir debija valstsvienībā. Aizsargs, kurš ikdienā pārstāv RFS komandu, starp kandidātiem tika iekļauts vien citu futbolistu traumu dēļ.

Latvijas izlase Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu sākusi neveiksmīgi, jo četrās spēlēs izcīnīta viena uzvara 1:0 pār Andoru, bet pēc tam mājās tika zaudēts 0:2 Fēru salām, ar tādu pašu rezultātu arī Ungārijai un ar 1:4 pašreizējai Eiropas čempionei Portugālei.

Tikmēr šveicieši turnīru iesākuši ar četrām uzvarām. Vispirms ar 2:0 tika uzvarēta Portugāle, pēc tam oktobrī sekoja divas uzvaras viesos 3:2 un 2:1 pār attiecīgi Ungāriju un Andoru, bet novembrī savā laukumā ar 2:0 tika pārspēti Fēru salu futbolisti.

Izlases rindās pieteikumā atgriezies ilgu laiku traumētais uzbrucējs Deniss Rakels, bet sākotnēji izsauktie aizsargs Oskars Kļava un pussargs Igors Kozlovs traumu dēļ nevar palīdzēt izlasei. Līdz ar to pirms nedēļas kandidātu sarakstu papildināja aizsargi Mārcis Ošs un Solovjovs, kā arī uzbrucējs Ģirts Karlsons. Papildu spēlētāji aizsardzības līnijā bija nepieciešami, jo Vitālijs Maksimenko sakrāto brīdinājumu dēļ mačā pret Šveici nevar piedalīties.

Latvijas izlasei šajā mačā un pēc tam paredzētajā pārbaudes spēlē ar Gruziju ģimenes apstākļu dēļ nevarēs palīdzēt Vācijas bundeslīgas komandas «Koln» uzbrucējs Artjoms Rudņevs. Tāpat salīdzinājumā ar iepriekšējo sasaukumu izlasē nav pussarga Roberta Savaļnieka, kā arī uzbrucēja Artūra Karašauska.

Tikmēr Šveices izlases sarakstā ir tādi zināmi futbolisti kā Štefans Lihtšteiners no Turīnas «Juventus», Granits Džaka no Londonas «Arsenal», Džerdans Šaķiri no Stokas «City» un Admirs Memedi no Leverkūzenes «Bayer». No šī izsaukuma rezultatīvākais ar 18 vārtiem ir Šaķiri un sestdien aizvada pirmo maču divu mēnešu laikā, jo spēlētājs atguvies pēc traumas izārstēšanas.

Šveiciešiem nevar palīdzēt viens no pamatsastāva aizsargiem Rikardo Rodrigess, pussargs Deniss Zakarija, kā arī talantīgais uzbrucējs Briels Embolo, kurš joprojām dziedē oktobrī lauzto potīti.

Latvija ar Šveices izlasi spēkojusies trīs reizes, vienu maču nospēlējot neizšķirti un ciešot divus zaudējumus. Iepriekšējo reizi abas komandas tikās 2010.gada Pasaules kausa kvalifikācijas apakšgrupā, vispirms Latvijai zaudējot ar 1:2, bet pēc tam nospēlējot neizšķirti 2:2. No šo spēļu dalībniekiem Latvijas izlases kandidātu sarakstā ir Andris Vaņins, Kaspars Gorkšs, Aleksejs Višņakovs un Ģirts Karlsons.

Šveices izlase pērnā gada Eiropas čempionāta finālturnīrā iekļuva astotdaļfinālā, kurā tikai pēcspēles sitienu sērijā zaudēja Polijai.

Kvalifikācijas turnīra B apakšgrupas kopvērtējumā līdere Šveice četrās kārtās guvusi maksimāli iespējamos 12 punktus, bet tai ar deviņiem punktiem seko Portugāle. Septiņus punktus iekrājusi Ungārija, bet ar četriem seko Fēru salas. Tikmēr Latvijai ir trīs punkti, bet četrus zaudējumus tikpat mačos piedzīvojusi Andora.

Citā sestdienas mačā Andora uzņem Fēru salas, bet vakarā Eiropas čempione Portugāle mājās tiksies ar Ungāriju.

Ar marta spēlēm noslēgsies atlases cikla pirmais aplis, bet pēc tam Latvija 9.jūnijā Rīgā uzņems pasaules grandu Portugāli.

Pēc Pasaules kausa kvalifikācijas mača ar Šveici Latvijas izlase 28.martā Tbilisi pārbaudes mačā tiksies ar Gruziju.

