Latvijas futbolisti ar 0:1 piekāpjās grupas līderei Šveicei

Latvijas futbola izlase 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas B apakšgrupas mačā sestdien cienīgā mačā ar 0:1 (0:0) piekāpās pērnā gada Eiropas čempionāta finālturnīra astotdaļfināla dalībniecei Šveicei.

Vienīgos vārtus Šveice iesita 66.minūtē, kad pēc centrējuma izcēlās brīdi iepriekš laukumā uz maiņu iznākušais Josips Drmičs.

Kopumā mačā gan Šveicei bija izteikts pārsvars, tomēr Latvijas izlase pašaizliedzīgi cīnījās aizsardzībā, bet vārtos perfekts bija Šveices futbolu ļoti labi pazīstošais Andris Vaņins. Kaut arī Latvija pretuzbrukumos spēja izveidot pāris bīstamus momentus, visā mačā tā veica tikai vienu sitienu vārtu četrstūrī, turklāt arī tas bija pilnīgi nekaitīgā epizodē.

Spēles pirmajās minūtēs krietni vairāk bumbu kontrolēja mājinieki, taču neko bīstamu pie Andra Vaņina sargātajiem vārtiem izveidot nespēja, savukārt pirmais bīstamākais moments bija pie Šveices vārtiem, kad pēc stūra sitiena mājinieku vārtsargam Janam Zommeram augstā lēcienā nācās izsist bumbu no soda laukuma.

Pēc šīs epizodes Šveices futbolisti sāka spēlēt krietni aktīvāk. Vispirms Želsons Fernandešs no soda laukuma līnijas sita garām, bet pēc tam pāri vārtiem bumbu ar galvu raidīja Blerims Džemaili. Savukārt 18.minūtē lieliski nospēlēja Vaņins, kurš vispirms atsita Admira Memedi sitienu, bet uzreiz pēc tam nodemonstrēja lielisku reakciju un tvēra Harisa Seferoviča sisto bumbu, glābjot viesus no droša vārtu zaudējuma.

Šveices izlase turpināja spiedienu uz Latvijas vārtiem, tiekot pie diviem stūra sitieniem pēc kārtas. Pirmajā atkal nevainojams bija Vaņins, atvairot Fransuā Mubandži sitienu, bet pēc tam uzdevumu augstumos bija aizsargi. Latvijas izlases futbolisti pie bumbas tika reti, vēl retāk paviesojoties pretinieku laukuma pusē.

Cīņas 28.minūtē laukuma vidū rupji pret Granitu Džaku nospēlēja Artis Lazdiņš, nopelnot dzelteno kartīti. Viesiem labs uzbrukums gan izdevās 34.minūtē, kad teicamu piespēli ar galvu izdarīja Valērijs Šabala, to uz kreiso malu adresējot Dāvim Ikauniekam. Tomēr līdz sitienam kuldīdznieks netika, jo Šveices izlases aizsargs Fabians Šērs paguva bumbu izsist aiz gala līnijas.

Pirmajā puslaikā rezultāts tā arī netika atklāts, vēl reizi izlases debitantam Aleksandram Solovjovam bumbu raidot augstu virs pretinieku vārtu pārliktņa.

Otrā puslaika ievadā Šveice turpināja uzbrukt - Džerdana Šaķiri sitiens atmuguriskā lēcienā lidoja garām, bet brīdi vēlāk Vaņins atvairīja Šaķiri sitienu no pāris metru attāluma. Kaut Latvija gandrīz tikai aizstāvējās, brīžos, kad tā centās doties uz priekšu, pretinieki pamanījās īsā laikā nopelnīt divus brīdinājumus.

57.minūtē vēlreiz droši nospēlēja Vaņins, atvairot Admira Memedi sitienu, bet 64.minūtē laukumā izgāja Drmičs un šī maiņa kļuva par izšķirošu, jo jau divas minūtes vēlāk ar savu pirmo pieskārienu bumbai tieši Menhengladbahas «Borussia» komandas uzbrucējs atklāja rezultātu - pēc stūra sitiena Latvijai neizdevās bumbu aizsist tālu no vārtiem, tāpēc sekoja vēl viens centrējums, kurā sekmīgākais bija tieši Drmičs un pēc ilgiem Šveices pūliņiem beidzot atklāja rezultātu.

Latvijas izlase pirmo sitienu pa vārtiem veica vien 78.minūtē, tomēr arī tas nebija bīstams, Valērijam Šabalam ātrajā uzbrukumā sitot no ļoti asa leņķa un pretinieku vārtsargs Jans Zommers tvēra ļoti viegli. Mača izskaņā jau Latvija vairāk kontrolēja bumbu, bet Šveice atbildēja ar prettriecieniem, tomēr rezultāts vairs nemainījās, mājiniekiem 25 000 skatītāju klātbūtnē tiekot pie grūta panākuma.

Zīmīgi, ka mača galvenais tiesnesis Vladislavs Bezborodovs no Krievijas spēlētāja karjeras laikā trīs gadus pavadīja Latvijas vienībā «Ventspils».

Latvijas izlase maču iesāka ar pieciem aizsargiem, četriem pussargiem un Šabalu kā vienīgo izvirzīto uzbrucēju. Savukārt Solovjovam šī bija debija valstsvienībā - aizsargs, kurš ikdienā pārstāv RFS komandu, starp kandidātiem tika iekļauts vien citu futbolistu traumu dēļ.

Ar šo maču Latvijas izlase noslēdza atlases cikla pirmo apli. Tajā tā guva tikai vienu uzvaru, kad ar 1:0 pārspēja Andoru. Turpinājumā mājās tika zaudēts 0:2 Fēru salām, ar tādu pašu rezultātu arī Ungārijai, bet ar 1:4 pašreizējai Eiropas čempionei Portugālei.

Tikmēr šveicieši sestdien tika pie piektā panākuma piecās cīņās. Vispirms ar 2:0 tika uzvarēta Portugāle, pēc tam oktobrī sekoja divas uzvaras viesos 3:2 un 2:1 pār attiecīgi Ungāriju un Andoru, bet novembrī savā laukumā ar 2:0 tika pārspēti Fēru salu futbolisti.

Izlases rindās šajā sabraukumā atgriezies ilgu laiku traumētais uzbrucējs Deniss Rakels, kurš sestdien izgāja laukumā uz maiņu. Tikmēr sākotnēji izsauktie aizsargs Oskars Kļava un pussargs Igors Kozlovs traumu dēļ nevar palīdzēt izlasei, līdz ar to pirms nedēļas kandidātu sarakstu papildināja aizsargi Mārcis Ošs un Solovjovs, kā arī uzbrucējs Ģirts Karlsons. Papildu spēlētāji aizsardzības līnijā bija nepieciešami, jo Vitālijs Maksimenko sakrāto brīdinājumu dēļ mačā pret Šveici nevarēja piedalīties.

Latvijas izlasei šajā mačā un pēc tam paredzētajā pārbaudes spēlē ar Gruziju ģimenes apstākļu dēļ nepalīdzēs Vācijas bundeslīgas komandas «Koln» uzbrucējs Artjoms Rudņevs. Tāpat salīdzinājumā ar iepriekšējo sasaukumu izlasē nav pussarga Roberta Savaļnieka, kā arī uzbrucēja Artūra Karašauska.

Tikmēr Šveices izlases sarakstā ir tādi zināmi futbolisti kā Štefans Lihtšteiners no Turīnas «Juventus», Granits Džaka no Londonas «Arsenal», Džerdans Šaķiri no Stokas «City» un Admirs Memedi no Leverkūzenes «Bayer». No šī izsaukuma rezultatīvākais ar 18 vārtiem ir Šaķiri un sestdien aizvadīja pirmo maču divu mēnešu laikā, jo spēlētājs atguvies pēc traumas izārstēšanas.

Šveiciešiem nevarēja palīdzēt viens no pamatsastāva aizsargiem Rikardo Rodrigess, pussargs Deniss Zakarija, kā arī talantīgais uzbrucējs Briels Embolo, kurš joprojām dziedē oktobrī lauzto potīti.

Latvija ar Šveices izlasi spēkojās ceturto reizi un šajā laikā tā tikusi pie viena neizšķirta, pārējos dueļos zaudējot. Iepriekšējo reizi abas komandas tikās 2010.gada Pasaules kausa kvalifikācijas apakšgrupā, vispirms Latvijai zaudējot ar 1:2, bet pēc tam nospēlējot neizšķirti 2:2. No šo spēļu dalībniekiem Latvijas izlases kandidātu sarakstā ir Andris Vaņins, Kaspars Gorkšs, Aleksejs Višņakovs un Ģirts Karlsons.

Šveices izlase pērnā gada Eiropas čempionāta finālturnīrā iekļuva astotdaļfinālā, kurā tikai pēcspēles sitienu sērijā zaudēja Polijai.

Vēl vienā kvalifikācijas turnīra B apakšgrupas spēlē sestdien pastarīte Andora mājās cīnījās 0:0 (0:0) ar Fēru salām, bet vakarā Eiropas čempione Portugāle savā laukumā tiksies ar Ungāriju.

B grupas kopvērtējumā līdere Šveice piecās spēlēs guvusi maksimāli iespējamos 15 punktus, bet tai ar deviņiem punktiem četrās cīņās seko Portugāle. Septiņus punktus iekrājusi Ungārija, bet ar pieciem seko Fēru salas. Tikmēr Latvijai ir trīs punkti, bet viens - Andorai.

Ar marta spēlēm noslēdzas atlases cikla pirmais aplis, bet 9.jūnijā Latvija Rīgā uzņems pasaules grandu Portugāli.

Pēc Pasaules kausa kvalifikācijas mača ar Šveici Latvijas izlase 28.martā Tbilisi pārbaudes mačā tiksies ar Gruziju.

Latvijas futbola izlases sastāvs mačā ar Šveici: Andris Vaņins, Gints Freimanis, Vitālijs Jagodinskis, Kaspars Gorkšs, Aleksandrs Solovjovs, Oļegs Laizāns, Aleksejs Višņakovs (Vladislavs Gabovs, 56.min.), Gļebs Kļuškins, Artis Lazdiņš (Vladislavs Gutkovskis, 78.min.), Dāvis Ikaunieks (Deniss Rakels, 69.min.), Valērijs Šabala.

