FIFA par tiesneša apvainošanu varētu diskvalificēt Mesi

Mačā pret Čīli Mesi asi vērsies pret vienu no līnijtiesnešiem, kuru apvainojis. Viņš lietojis rupjus vārdus, norāda FIFA.

Brazīlijas tiesnesis, kurš apkalpoja maču, informējis FIFA, ka aizskarošus vārdus no Mesi neesot dzirdējis. Tomēr FIFA brīdinājusi Argentīnas Futbola asociāciju (AFA), ka disciplinārajai komisijai ir tiesības sodīt futbolistu pat tādā gadījumā, ja tiesnesis apvainojumus neesot dzirdējis.

«Domāju, Mesi spēlēs. Neredzu iemeslu, lai viņu sodītu,» norādījis AFA pārstāvis Armando Peress.

Ja tomēr FIFA sodīs Mesi, viņš varētu izlaist divus līdz četrus mačus.

Tieši Mesi vienīgais vārtu guvums spēlē ar Čīli nodrošināja Argentīnas komandai uzvaru.

Argentīnas izlase Dienvidamerikas kvalifikācijas grupā ar 13 mačos iegūtiem 22 punktiem ieņem trešo vietu, par astoņiem punktiem atpaliekot no līdervienības Brazīlijas.

Nākamo spēli Argentīna aizvadīs jau otrdien viesos pret Bolīviju.

