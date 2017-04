Pirms Čempionu līgas spēles eksplozijā cietis Dortmundes «Borussia» autobuss; mačs atcelts

Ambulances are pictured inside stadium after the team bus of Borussia Dortmund had some windows broken by an explosion some 10km away from the stadium prior tothe UEFA Champions League 1st leg quarter-final football match BVB Borussia Dortmund v Monaco in Dortmund, western Germany on April 11, 2017. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Pirms otrdien gaidāmās UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla pirmās spēles mājinieku komandas Dortmundes «Borussia» autobuss cietis trīs eksplozijās, kā rezultātā mačs ir atcelts. Dortmundes komandai otrdienas vakarā plkst.21.45 pēc Latvijas laika bija iecerēta spēle pret Francijas klubu «Monaco». Tiesa, esot ceļā uz stadionu, pēc trim tuvumā notikušiem sprādzieniem cieta vienības autobuss. Tiek ziņots, ka šajos sprādzienos cieta Dortmundes kluba spāņu aizsargs Marks Batra, kurš tika aizvests uz slimnīcu. Reklāma Sociālajā tīklā «Twitter» komanda informē, ka pārējie spēlētāji ir drošībā. Pēcāk turnīra rīkotāji pavēstīja, ka mačs ir atcelts un tas varētu norisināties trešdien. Pagaidām vēl nav skaidrības, kas ir vainojams pie notikušajiem sprādzieniem. Tikmēr otra otrdien ieplānotā UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla spēle starp Spānijas grandu «Barcelona» un Turīnas «Juventus» no Itālijas iesākusies kā plānots. Trešdien laukumā dosies arī pagājušās sezonas UEFA Čempionu līgas fināliste Madrides «Atletico» no Spānijas, kas savā laukumā uzņems pērnās sezonas pārsteidzošo Anglijas premjerlīgas čempioni Lesteras «City», bet Vācijas grands Minhenes «Bayern» mājās spēkosies ar trofejas īpašnieci Madrides «Real» no Spānijas. Ceturtdaļfināla atbildes spēles notiks pēc nedēļas. UEFA Čempionu līgā izslēgšanas spēlēs līdz finālam uzvarētāji tiks noskaidroti divu maču summā, bet finālā tiks aizvadīta viena izšķirošā spēle. Šīs sezonas UEFA Čempionu līgas fināls 3.jūnijā notiks Kārdifā, Velsā. UEFA Čempionu līgas grupu kārtā 32 komandas bija sadalītas astoņās grupās. Pēc divu apļu spēlēm izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās komandas. Pērn Čempionu līgā triumfēja Madrides «Real», kas finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspēja citu Spānijas galvaspilsētas vienību «Atletico».