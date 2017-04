Aizdomās par spēļu sarunāšanu «Babīte»/«Dinamo» atlaiž divus futbolistus

Aizdomās par spēļu sarunāšanu «SynotTip» Latvijas futbola virslīgas komanda «Babīte»/«Dinamo» atlaidusi divus spēlētājus - pussargu Denisu Tarasovu un aizsargu Dmitriju Daņilovu, informē klubs.

«Babīte»/«Dinamo», kas šosezon piedzīvo debiju Latvijas virslīgā, iepriekšējā kārtā ar 0:4 piekāpās titulētajai «Ventspils» komandai un par šīs spēles godīgumu aizdomas pauda totalizatoru likmju monitoringa kompānija «Federbet», norādot uz aizdomīgām koeficientu svārstībām.

«Komandā tika veikta iekšējā izmeklēšana, kuras rezultātā kluba vadība, izmatojot tikai savus spēkus, kārtējo reizi nav konstatējusi jebkāda veida aizdomīgas darbības no spēlētāju puses un viņu iesaisti jebkāda veida sazvērestībā. Nepārtraukti šajā jautājumā mēs sadarbojamies ar Latvijas Futbola Federāciju (LFF). Bet klubs joprojām nav saņēmis konkrētus pierādījumus no LFF (vai citām instancēm), izņemot informāciju par dīvainām likmju koeficientu svārstībām,» «Babīte»/«Dinamo» norāda savā paziņojumā.

«Augsti vērtējot LFF darbu un sekojot viņu ierosinājumiem un norādēm, klubam nācās šķirties no diviem spēlētājiem, kuru futbolistu karjeras vēsturē iepriekš jau bija konstatēti negodīgas spēles fakti. Diemžēl klubu ir pametuši pussargs Deniss Tarasovs un aizsargs Dmitrijs Daņilovs (abi Latvijas Republikas pilsoņi). Kluba un LFF izskatīšanā ir jautājums par vēl dažu spēlētāju atskaitīšanu no komandas. Izmeklēšanas nolūkos konkrētie vārdi pagaidām netiek saukti,» uzsver klubs.

«Babīte»/«Dinamo» arī uzsver, ka pēc atkārtotas ziņas saņemšanas par negodīgu spēli kluba vadība ir pieņēmusi lēmumu griezties tiesībaizsardzības iestādēs ar lūgumu palīdzēt veikt izmeklēšanu. «Mēs pieliksim visas pūles, lai katrs, kurš ir iesaistīts šajās pretlikumīgajās darbībās, tiktu identificēts un sodīts.»

«Jā, mūsu komandai nav stiprākais sastāvs. Jā, šodien mēs nevaram vienlīdzīgi cīnīties ar tādām meistarkomandām kā, pieņemsim, «Liepāja«/»Mogo» vai «Ventspils«. Neskatoties uz to, mēs varam cienīgi pretoties tādiem klubiem, un pēc to galveno treneru vārdiem nevienā no spēlēm nebija viegli,» norāda «Babīte»/«Dinamo». «Neskatoties uz kārtējo «dubļu» plūsmu mūsu pusē, mēs nepadosimies un nevienam no mūsu pretiniekiem nebūs viegli spēlēs pret mums. Mēs pieņēmām izaicinājumu startēt virslīgā, lai attīstītos un augtu, spēlējot tikai un vienīgi futbolu. Šoreiz sanāk, ka kāds ļaundaris mēģina tam visam pretoties.»

Jau februārī pirmssezonas Ziemas kausā Babītes futbolisti ar rezultātu 1:3 (0:2) piekāpās Marijampoles «Sūduva» futbolistiem no Lietuvas, pirmajā puslaikā pirmos vārtus ielaižot pēc muļķīgas kļūdas, bet otros zaudējot pēc 11 metru soda sitiena.

Ar vienu punktu četrās spēlēs «Babīte»/«Dinamo» virslīgas kopvērtējumā pašlaik ieņem pēdējo vietu astoņu komandu konkurencē.

