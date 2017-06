Kas uzvarēs - «Real» uzbrukums vai «Juventus» aizsardzība?

UEFA Čempionu līgas finālu abas komandas sasniedza gana pārliecinoši. 12 aizvadītajos mačos nedaudz labāk veicās «Juventus» futbolistiem, kuri guva deviņas uzvaras un trīs reizes spēlēja neizšķirti. Savukārt «Real» vienība tikpat spēlēs guva par vienu uzvaru mazāk.

«Real» futbolisti līdz šim turnīrā kopumā guvuši 32 vārtus, kamēr «Juventus» pieticis tikai ar 21 precīzu sitienu, lai sasniegtu finālu. Par savu vārtu drošību vairāk rūpējušies Turīnas kluba spēlētāji, kuri 12 mačos bumbu savos vārtos ielaiduši tikai trīs reizes, kamēr «Real» zaudējuši 17 vārtus.

«Viņiem ir laba aizsardzības līnija. Tomēr, lai cik labi ir aizsargi, vienmēr aizsardzībā var atrast vājos punktus, ko arī centīsimies izdarīt. Abas komandas mēģinās izmantot pretinieku kļūdas. Kura komanda mazāk kļūdīsies, tā arī droši vien uzvarēs,» UEFA mājaslapā citēts «Real» zvaigzne Krištianu Ronaldu, kurš šosezon šajā turnīrā 12 mačos guvis 10 vārtus.

«Real» futbolisti, skaitot visas līgas kopā, spējuši gūt vismaz vienus vārtus jau 64 mačos pēc kārtas. Madrides klubs UEFA Čempionu līgas finālā spēlēs trešo reizi pēdējo četru gadu laikā, turklāt pērn un 2014.gadā trofeju izdevās izcīnīt.

Holders Real Madrid have scored in a record 64 consecutive games in all competitions. 💪 #UCLfinal pic.twitter.com/rGObUXAOs6 — Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2017

«Madridei ir savas stiprās puses. Tā ir neparasta komanda ar ļoti tehniskiem spēlētājiem. Viņi ir pieraduši pie šāda līmeņa spēlēm. Šis būs lielisks fināls. Mums vajadzētu būt pateicīgiem, ka esam tikuši tik tālu šajā turnīrā, taču šoreiz gribam turēt trofeju savās rokās,» sacīja «Juventus» galvenais treneris Masimiliano Alegri.

«Juventus» pieredzējušais vārtsargs Džanluidži Bufons pirms gaidāmās cīņas atzīst, ka viņš nedaudz jūt bailes. «Tās ir bailes, kas ir vajadzīgas pirms šāda līmeņa spēlēm. Ir jāatrod drosme šīs bailes pārvarēt, kas man parasti arī izdodas. Tāpēc jūtos daudz spēcīgāks par cilvēkiem, kas saka, ka viņi nekad nebaidās. Spēlēsim ar pārliecību. Mēs negribam, lai pēc finālsvilpes būtu ko nožēlot,» 39 gadus vecais futbolists sacīja intervijā «Mediaset».

#UCLfinal hero?



Gianluigi Buffon has kept 21 clean sheets in all competitions for Juventus this season. 🙌 pic.twitter.com/EEmdwI96IY— Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2017