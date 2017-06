Čempionu līgas fināls: «Juventus» - «Real» 1:1

«Juventus» sastāvs: Džanluidži Bufons, Džordžo Kjellīni, Miralems Pjaničs, Sami Hedira, Gonsalo Igvains, Alekss Sandru, Andrea Bardzagli , Mario Mandžukičs, Leonardo Bonuči, Paulo Dibala, Dani Alvešs

«Real» sastāvs: Keilors Navass, Dani Karvahals, Serhio Ramos, Rafaels Varāns, Krištianu Ronaldu, Toni Kross, Karīms Benzemā, Marselu, Kazemiru, Luka Modričs, Isko

Who are you backing to win the #UCLfinal? 🏆— Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2017