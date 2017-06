Latvijas futbola izlase zaudē Igaunijai un atkārto komandas antirekordu

Latvijas futbola izlase pirmdien «Skonto» stadionā, demonstrējot bālu sniegumu, ar 1:2 (1:0) pārbaudes mačā zaudēja Igaunijas izlasei, sasniedzot komandas antirekordu, jo cieta septīto zaudējumu pēc kārtas.

Latvijas valstsvienība ne reizi nebija zaudējusi septiņos mačos pēc kārtas, taču tagad ir sasniegts jauns antirekords. Pēdējo reizi Latvija uzvarēja pērn septembrī, kad 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē viesos ar 1:0 uzvarēja Andoru, taču tagad ir sekojušas septiņas neveiksmes pēc kārtas.



Lai arī pēc pirmā puslaika Latvija bija vadībā ar 1:0, kad pretinieku kļūdu izmantoja Dāvis Ikaunieks, laukuma saimnieki aizvadīja bālu spēli, otrajā puslaikā igauņiem ļaujot gūt divus vārtus. Zīmīgi, ka pretiniekiem izcēlās futbolisti, kuri laukumā bija devušies uz maiņu. Igaunijas futbola izlasei šī bija tikai otrā uzvara savstarpējās 22 spēlēs kopš abu valstu neatkarības atjaunošanas.



Jau spēles sākumā aktīvāki bija viesi, un septītajā minūtē pēc Janara Tometa sitiena no asa leņķa savu meistarību nācās demonstrēt Latvijas izlases vārtsargam Pāvelam Šteinboram, kurš augstā lēcienā ar roku pārvirzīja bumbu uz stūra sitienu.



Arī turpinājumā vairāk bumbu kontrolēja igauņi un viņiem piederēja iniciatīva, taču 22.minūtē Latvijas izlase pēc pretinieku kļūdas atklāja rezultātu, jo pēc neprecīzas piespēles bumbu pārtvēra Aleksandrs Solovjovs, kurš uzreiz ar teicamu piespēli uzbrukuma smailē izvirzīja Dāvi Ikaunieku, savukārt viņš nonācis aci pret aci ar igauņu vārtsargu Marko Mēritu, kurš bija izskrējis no vārtiem, aukstasinīgi pārraidīja bumbu tam pāri, sitot tukšā pretinieku cietoksnī.



D.Ikauniekam šis bija otrais vārtu guvums izlases rindās, savukārt valstsvienība savā laukumā ar precīzu sitienu nebija izcēlusies kopš pērnā gada 2.septembra, kad pārbaudes spēlē ar 3:1 uzvarēja Luksemburgu un pirmos vārtus spēlē tad arī guva tieši D.Ikaunieks. Kopš tā laika Latvijas izlase savās mājās bija aizvadījusi vēl trīs mačus, visos paliekot «sausā».



Lai arī Latvijas izlase izvirzījās vadībā ar 1:0, iniciatīva joprojām bija igauņiem, kuri 36.minūtē neizmantoja divas labas iespējas panākt izlīdzinājumu. Mājiniekus glāba Šteinbors, kurš vispirms «izvilka» bumbu pēc Artjoma Dmitrijeva sitiena vārtu tālajā stūrī, bet pēc sekojošā stūra sitiena atvairīja Sīma Luca izdarīto raidījumu no tuvas distances.



Diemžēl otrais puslaiks laukuma saimniekiem sākās neveiksmīgi, jo 51.minūtē uz maiņu laukumā nākušais Sergejs Zenjovs panāca izlīdzinājumu 1:1, sitot vārtu stūrī no soda laukuma līnijas. Arī pēc tam viesi bija aktīvāki, turpinot vairāk kontrolēt bumbu, kamēr Latvijas izlases centieni līdz bīstamiem momentiem nenoveda.



Otrajā puslaikā abu komandu treneri veica vairākas maiņas, Latvijas izlases rindās debiju piedzīvojot talantīgajam Robertam Uldriķim, taču komandas sniegums neko daudz nemainījās. Savukārt igauņi ar maiņu atkal «uzminēja», jo 77.minūtē Atss Purje izmantoja sava komandas biedra Dmitrijeva uzvarēto divcīņu soda laukumā. Dmitrijevs uz māņu kustību apmānīja Kasparu Gorkšu, pēc tam neļāva līdz bumbai tikt Vitālijam Maksimenko, kamēr bumba nokļuva pa sitienam Purjem, kurš netraucēti «šāva» garām Šteinboram.



Tuvojoties mača beigu daļai arī Latvija biežāk viesojās pretinieku soda laukumā, tomēr neko patiešām bīstamu Aleksandra Starkova trenētie spēlētāji nespēja izveidot, beigās piedzīvojot netīkamu zaudējumu.



Pēc piektdien 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē savā laukumā piedzīvotā zaudējuma pret Portugāli ar 0:3, Latvijas izlases treneru kolektīvs nolēma dot atpūtu izlases pamatvārtsargam Andrim Vaņinam, kurš līdz ar to ir sācis baudīt atvaļinājumu. Tāpat izlasē šajā mačā nebija aizsarga Ginta Freimaņa, kurš savainojuma dēļ sestdien arī tika palaists uz mājām.



Šteinbors aizvadītajā sezonā ar Gdiņas «Arka» komandu triumfēja Polijas kausa izcīņā, piedevām Latvijas vārtsargs izšķirošajā mačā sargāja vārtus.



Tikmēr otrais izlases vārtsargs bija Kaspars Ikstens, kurš valstsvienībā vēl nav spēlējis un arī šoeiz palika rezervē.



Salīdzinot ar piektdienas spēli pret Portugāli, Latvijas izlases sastāvā bija notikušas vēl dažas izmaiņas. Spēli sākumsastāvā sāka Dāvis Indrāns, kurš mačā ar Portugāli devās uz maiņu, debitējot izlases rindās. Savus otros mačus izlasē aizvadīja Ņikita Koļesovs un Jevgēņijs Kazačoks, kuri tāpat kā spēlē pret Portugāli tika sākumsastāvā. Tāpat spēli pret igauņiem sāka Vladimirs Kamešs, kurš pret Portugāli nespēlēja, bet malā palika Gļebs Kļuškins un Vitālijs Maksimenko, kuri piektdien laukumā devās jau no spēles sākuma, bet pret igauņiem nāca uz maiņu.



Latvijas valstsvienībai šī bija laba iespēja pārtraukt zaudējumu sēriju, jo tā bija piedzīvojusi sešas neveiksmes pēc kārtas, taču nu šī sērija turpinās. Savukārt iepriekšējā uzvara gūta pagājušā gada 6.septembrī, kad ar uzvaru viesos pret Andoru tika uzsākts Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrs.



Šo sešu zaudējumu laikā Latvija bija guvusi tikai vienus vārtus.



Iepriekšējā spēlē pret Eiropas čempioni Portugāli uzvarētājiem divus vārtus guva slavenais Krištianu Ronaldu. Šī neveiksme, kā arī negaidītā Andoras uzvara pār Ungāriju atmeta Latviju uz pēdējo vietu 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas B apakšgrupā, kuras kopvērtējumā līdere ar maksimāli iespējamiem 18 punktiem sešās spēlēs ir Šveice, kurai ar 15 punktiem seko Portugāle. Septiņus punktus tikmēr iekrājusi Ungārija, kamēr Fēru salām ir septiņi punkti. Ar četriem punktiem seko Andora, kamēr Latvijai ir trīs punkti un pēdējā - sestā - vieta grupā.



Tikmēr Igaunija pirms došanās uz Latviju kvalifikācijas turnīrā savā laukumā ar 0:2 piekāpās spēcīgajai Beļģijai.



H apakšgrupas kopvērtējumā līdere ar 16 punktiem sešās spēlēs ir Beļģija, bet tai ar 12 punktiem seko Grieķija, kamēr punkts mazāk ir Bosnijai un Hercegovinai. Septiņi punkti ir Kiprai, kamēr Igaunija iekrājusi četrus punktus, bet bez punktiem cīnās Gibraltārs.



Nākamā gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Krievijā. No Eiropas zonas deviņu apakšgrupu uzvarētāji uzreiz tiks pie ceļazīmēm uz finālturnīru, bet astoņas labākās otro vietu ieguvējas izslēgšanas spēlēs noskaidros vēl četras finālturnīra dalībnieces.



Latvijas izlase FIFA rangā pašlaik atrodas 122.vietā, kamēr Igaunija ir 98.pozīcijā. Abas izlases iepriekšējo reizi savā starpā tikās tieši pirms gada, kad Igaunijā komandas nospēlēja 0:0, bet tas Latvijai ļāva iegūt Baltijas kausu.



Igaunijas valstsvienības pašreizējais galvenais treneris Martins Reims ir līdz šim izlasē visvairāk spēles aizvadījušais futbolists - 157 mači. Zīmīgi, ka viņš kādu laiku bija arī Eiropā visvairāk spēļu aizvadījušais futbolists, kamēr viņu neapsteidza ilggadējais Latvijas izlases kapteinis un pašreizējais valstsvienības galvenā trenera asistents Vitālijs Astafjevs.



Reims par Igaunijas galveno treneri kļuva 2016.gada septembrī.

Igaunijas valstsvienības sastāvā nav iekļauts komandas zināmākais futbolists - aizsargs Ragnars Klavans, kurš pārstāv slaveno Anglijas klubu «Liverpool», lai gan vēl piektdien viņš spēlēja pret Beļģiju. Kopumā no 22 sastāvā esošiem futbolistiem 14 spēlē ārzemēs.



Latvijas izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs pirms savām pirmajām spēlēm pēc atgriešanās amatā nomainīja gandrīz pusi sastāva, valstsvienībā pirms mačiem ar Portugāli un Igauniju iekļaujot sešus debitantus - Robertu Uldriķi, Dāvi Indrānu, Jevgēņiju Kazačoku, Edgaru Vardanjanu, Ņikitu Koļesovu un Kasparu Ikstenu.



Savukārt pēcāk izlases sastāvu papildināja arī aizsargi Vitālijs Maksimenko un Mārcis Ošs, kā arī pussargs Jānis Ikaunieks.



Salīdzinot ar iepriekšējām spēlēm, ar izlasi šoreiz vairs nav Artūra Zjuzina, Arta Lazdiņa, Igora Kozlova, Ivana Lukjanova, Oskara Kļavas, Vladislava Gabova un Igora Tarasova, tāpat komandā nav arī Artjoma Rudņeva. Tikmēr sastāvā iekļauts arī Aleksandrs Solovjovs, kurš izlasē debitēja iepriekšējās spēlēs, un Vladimirs Kamešs.



Vēl ilgstoši traumēti ir Aleksandrs Cauņa un Kaspars Dubra, kuri joprojām nevar palīdzēt izlasei.



Starkovs pie Latvijas izlases stūres atgriezās aprīlī. Patlaban 61 gadu vecais speciālists amatā nomainījis Marianu Paharu, kurš marta beigās atkāpās no izlases galvenā trenera amata. Starkovam karjeras laikā šī ir trešā reize pie izlases stūres.



Starkovs izlases treneru kolektīvā iekļāvis kādreizējo barjersprinteri Staņislavu Olijaru, kurš šosezon ir arī virslīgas komandas RFS fiziskās sagatavotības treneris. Komandā tagad ir arī video analītiķis Iļja Ščaņicins, bet galvenajam trenerim palīdz Andris Riherts un Vitālijs Astafjevs, kuri izlasē bija arī iepriekš.



Pirmoreiz par Latvijas valstsvienības galveno treneri Starkovs kļuva 2001.gada vasarā, komandu vadot līdz 2004.gada beigām. Šajā posmā tika sasniegts līdz šim lielākais panākums Latvijas futbola izlases vēsturē, jo komanda kvalificējās un spēlēja 2004.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Portugālē. Savukārt atkārtoti viņš amatu pārņēma 2007.gada aprīlī, bet pēc sešiem gadiem viņu nomainīja Pahars.



Pērn februārī Starkovs kļuva par vienu no Pahara asistentiem, bet pirms tam viņš bija Latvijas Futbola federācijas (LFF) nacionālo izlašu komitejas priekšsēdētājs.



Pahars amatā atradās kopš 2013.gada vasaras, tomēr marta beigās dienu pēc kapitulācijas pārbaudes spēlē Gruzijai ar 0:5 viņš atkāpās no amata.



Latvijas izlases sastāvs pārbaudes spēlē pret Igauniju: Pāvels Šteinbors, Kaspars Gorkšs, Vitālijs Jagodinskis (Vitālijs Maksimenko, 46.min.), Ņikita Koļesovs, Aleksandrs Solovjovs, Oļegs Laizāns (Edgars Vardanjans, 57.min.), Dāvis Indrāns (Jānis Ikaunieks, 76.min.), Jevgēņijs Kazačoks (Gļebs Kļuškins, 57.min.), Vladimirs Kamešs, Dāvis Ikaunieks (Vladislavs Gutkovskis, 46.min.), Valērijs Šabala (Roberts Uldriķis, 65.min.).

