Pret Latviju vārtus guvušais portugālis Silva karjeru turpinās «AC Milan»

Piektdien Rīgā 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē pret Latvijas futbola izlasi vārtus guvušais Portugāles valstsvienības jaunais talants Andrē Silva karjeru turpinās Itālijas A sērijas klubā «AC Milan», uz kurieni viņš pārcelsies no savas dzimtenes komandas «Porto».

Par lielu talantu uzskatītais Silva, kuram ir tikai 21 gads, «Porto» komandai pievienojās 2011.gadā, bet pirmajā komandā sāka spēlēt 2015.gadā, šīs vienības rindās gūstot 17 vārtus 41 spēlē.

Tāpat viņš no 2009.gada regulāri ir spēlējis visu vecumu Portugāles jauniešu izlasēs, bet valstsvienībā debitēja pērn, astoņos mačos gūstot septiņus vārtus, tostarp pēdējos piektdien Rīgā, kad spēles 67.minūtē pēc pasaules labākā futbolista Krištianu Ronaldu piespēles panāca 3:0.

Abas komandas par darījumu oficiāli nav paziņojušas, taču pirmdien Silva ieradies Milānā, lai veiktu medicīniskās pārbaudes. Interesanti, ka šis 21 gadu vecais uzbrucējs nereti tiek saukts par nākamo Krištianu Ronaldu.

Interesi par Silvas iegādi izrādīja arī virkne citu Eiropā ļoti slavenu futbola klubu pārstāvji, tomēr portugālis izvēlējies karjeru turpināt Milānas vienībā, kas iepriekš nesekmīgi mēģināja iegūt ļoti rezultatīvu sezonu aizvadījušo Andrea Beloti no «Torino» komandas, kā arī Dortmundes «Borussia» uzbrukuma līderi Pjēru Emeriku Obamejangu.

«AC Milan» starpsezonā sākusi ievērojamu komandas sastāva pārveidošanu, komandai piesaistot aizsargus Rikardo Rodrigesu no Šveices un Mateo Musačio no Argentīnas, kuri līdz šim spēlēja attiecīgi Vācijas klubā «VfL Wolfsburg» un Spānijas vienībā «Villarreal», kā arī kotdivuāriešu pussargu Frenku Kesiju no itāļu kluba «Atalanta».

«AC Milan» aizvadītajā sezonā A sērijas čempionātā palika sestajā vietā, nodrošinot iespēju spēlēt UEFA Eiropas līgā.

Šis klubs par valsts čempioniem kronēts 18 reizes, turklāt septiņas reizes kļuvis arī par spēcīgāko Eiropā. Tiesa, iepriekšējās trīs sezonās «AC Milan» Eirokausiem nekvalificējās.

Nesen tika noslēgta «AC Milan» komandas pārdošana Ķīnas investoriem. Vienība ilgstoši piederēja bijušajam Itālijas premjeram Silvio Berluskoni, bet pēdējos gados tā nepiedzīvo labākos laikus un «AC Milan» klubam parādsaistības bija vairāk nekā 220 miljonu eiro apmērā, bet kopējā kluba vērtība tika lēsta 520 miljoni eiro.

