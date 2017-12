Mandžukičs noraidījis iespaidīgu Ķīnas kluba piedāvājumu

Ķīnas augstākās līgas komanda Hebei «China Fortune» 31 gadu vecajam Mandžukičam piedāvājusi algu 15 miljonus eiro gadā, bet viņš no tā atteicies, jo vēloties karjeru turpināt Itālijas A sērijas grandā Turīnas «Juventus».

Vēl iepriekš Tjaņdziņas «Quanjian» vienība Mandžukičam izteica piedāvājumu par 8 miljoniem eiro gadā, bet viņš, protams, to noraidīja.

«China Fortune» komandu vada pazīstamais čīliešu speciālists Manuels Pelegrīni, kurš iepriekš trenēja Anglijas premjerlīgas vienību Mančestras «City». Savukārt Hebei sastāvā spēlē tādi pazīstami futbolisti kā Žerviņo un Ezekvels Laveci.

Mandžukičam ar «Juventus» komandu spēkā līgums līdz 2020. gada vasarai.

