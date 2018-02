Krievijas izlases treneris: Latvijas tenisistes ir vienas no spēcīgākām pretiniecēm

Latvijas izlase, kurai palīdzēja pasaules piecpadsmitnieka spēlētājas Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova, pagājušajā nedēļā pārvarēja Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīru un kvalificējās «play-off» kārtai par vietu otrajā pasaules grupā.

Savukārt otrdien izlozē noskaidrojās, ka nākamajā kārtā Latvijas izlase aprīlī viesos sacentīsies ar Krieviju.

«Objektīvi vērtējot, tas ir viens no pašiem spēcīgākajiem pretiniekiem, kas mums varēja tikt ielozēts. Labi, ka mums būs mājas laukuma priekšrocības, varēsim izvēlēties vēlamo segumu,» paudis Andrejevs.

🇷🇺🆚🇱🇻

🇪🇸🆚🇵🇾

🇨🇦🆚🇺🇦

🇯🇵🆚🇬🇧

Who will be in #FedCup World Group II for 2019? pic.twitter.com/YhGAN51q7u— Fed Cup (@FedCup) February 13, 2018