Pasaules ātrākais cilvēks Bolts parakstījis līgumu ar futbola klubu

Astoņkārtējais olimpiskais čempions jau sen sapņo par futbola spēlēšanu augstā līmenī. Iepriekš viņš aizvadījis treniņus Vācijas bundeslīgas vienībās Dortmundes «Borussia» un Anglijas premjerlīgas klubā Mančestras «United», bet līgumu līdz šim nav parakstījis.

«Esmu panācis vienošanos ar futbola komandu,» savā «Twitter» kontā paziņoja Bolts. «Otrdien jūs uzzināsiet, kas tā ir par komandu.»

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018