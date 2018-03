Mesi gūst 100. vārtus UEFA Čempionu līgā un ieved «Barcelona» ceturtdaļfinālā

UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā iekļuvuši bez «Barcelona» iekļuvuši vēl divi Spānijas klubi - Madrides «Real» un «Sevilla», Anglijas vienības «Liverpool» un Mančestras «City», Itālijas komandas Turīnas «Juventus» un «AS Roma», kā arī Vācijas grands Minhenes «Bayern».

Barselonas komandas zvaigzne Mesi jau spēles otrajā minūtē atvēra šīs spēles gūto vārtu kontu. Ātrā uzbrukumā Mesi nonāca tuvu pretinieku vārtiem un no asa leņķa bumbu raidīja vārtu tīklā, panākot 1:0. Tie bija Argentīnas izlases spēlētāja 99. vārti Čempionu līgā. Turklāt šis bija viņa ātrākais vārtu guvums karjerā, skaitot precīzos sitienus gan klubā, gan valstsvienībā - 2 minūtes un 7 sekundes.

Pēc zaudētajiem vārtiem «Chelsea» centās atbildēt ar bīstamām epizodēm, taču tās neizdevās pārvērst vārtu guvumos. Tā vietā «Chelsea» sastāvā kļūdu laukuma centra zonā pieļāva Fransesks Favregass, kuram bumbu atņēma Mesi. Argentīnietis uzreiz aizskrēja pretuzbrukumā pa kreiso flangu un padeva piespēli Usmanam Dembelē, kurš spēcīgi ietrieca bumbu tālajā stūrī un panāca 2:0.

Kādā no epizodēm bīstamu brīvsitienu izpildīja Markoss Alonso, taču viņš bumbu sita pret vārtu stabu un rezultāta starpību nesamazināja līdz minimumam. Pirmajā puslaikā rezultāts vairs nemainījās, bet otrajā vēl vienus vārtus guva Mesi. Argentīnietis nokļuva līdzīgā situācijā kā savā pirmajā vārtu guvumā un no asa leņķa raidīja bumbu tīklā, sitot beļģu vārtsargam Tibo Kurtuā to starp kājām otro reizi šajā mačā - 3:0.

Mesi kļuva par otro spēlētāju vēsturē, kurš guvis 100 vārtus UEFA Čempionu līgā. Viņš to paveica 123 spēlēs. Savukārt līderis ir Madrides «Real» portugāļu uzbrucējs Krištianu Ronaldu, kurš izcēlies ar 117 precīziem sitieniem 148 mačos. 100 gūto vārtu robežu Ronaldu sasniedza karjeras 137. spēlē UEFA Čempionu līgā.

Spēles pamatlaika pēdējā minūtē pa «Barcelona» vārtu pārliktni trāpīja Antonio Rīdigers, taču «Chelsea» aizsargam neizdevās izmainīt mača rezultātu, mājiniekiem izcīnot pārliecinošu uzvaru un iesoļojot ceturtdaļfinālā.

«Barcelona» un Londonas «Chelsea» pirmajā savstarpējā mačā «Stamford Bridge» stadionā cīnījās neizšķirti 1:1. Šajā spēlē rezultātu atklāja brazīlietis Viljans, bet Barselonas komandas rindās vienīgos vārtus guva Lionels Mesi. Atbildes spēlē priekšrocība bija «Barcelona», kas viesu laukumā bija guvusi vienus vārtus.

Mājinieku vienības rindās mačam netika pieteikts ziemas pāreju periodā iegūtais Felipe Kutinju, kurš Čempionu līgā nedrīkst piedalīties, jo šosezon šajā turnīrā spēlējis jau «Liverpool» sastāvā.

Savukārt Londonas klubam nācās iztikt bez universālā centra aizsarga Davida Luisa, kā arī uzbrūkošā pussarga Rosa Bārklija, kuriem ir savainojumi.

«Barcelona» UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālu sasniedza 11.gadu pēc kārtas, turpinot uzlabot turnīra rekordu. Pērn tai astotdaļfināls bija ļoti grūts, jo pirmajā mačā ar 0:4 tika zaudēts Parīzes «Saint-Germain» komandai, atbildes mačā sensacionāli atspēlējoties ar 6:1.

Tikmēr «Chelsea» tālāk par astotdaļfinālu tikusi vien reizi pēdējos piecos gados un iepriekšējās divas reizes šajā fāzē piekāpusies Parīzes «Saint-Germain» komandai, kas šosezon netika tālāk par astotdaļfinālu.

Abas komandas iepriekšējo reizi savā starpā tikās 2011./12.gada sezonas pusfinālā, kad «Chelsea» divu spēļu summā uzvarēja ar 3:2. Pirms tam tās pusfinālā tikās arī 2008./2009.gada sezonā, kad tālāk, pateicoties izbraukumā gūtajiem vārtiem, tika Katalonijas vienība.

Šosezon apakšgrupu turnīrā «Chelsea» palika otrajā vietā aiz Itālijas vienības «AS Roma», kamēr «Barcelona» bija pirmā un apsteidza arī Itālijas čempioni Turīnas «Juventus». Pagājušajā nedēļas nogalē «Chelsea» Premjerlīgas spēlē ar 2:1 uzvarēja Londonas «Crystal Palace» komandu. Šosezon Premjerlīgā «Chelsea» ar 56 punktiem 30 spēlēs ieņem piekto vietu.

Tikmēr «Barcelona» sestdien viesos ar 2:0 uzvarēja «Malaga» komandu un vietējā čempionātā nav zaudējuši jau 35 spēlēs pēc kārtas. Šosezon tā Spānijā ir pārliecinoša līdere ar 72 punktiem 28 mačos, tuvākos sekotājus Madrides «Atletico» apsteidzot par astoņiem punktiem.

Pirms tam Vācijas flagmanis Minhenes «Bayern» astotdaļfināla atbildes spēlē viesos ar 3:1 (1:0) pārspēja Turcijas klubu Stambulas «Bešiktaš». «Bayern» divu maču summā uzvarēja ar 8:1, septīto gadu pēc kārtas nodrošinot vietu UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā. «Bayern» ceturtdaļfinālā spēlēs septīto gadu pēc kārtas un 14.reizi pēdējos 16 gados.

Pagājušajā nedēļā ceturtdaļfinālu sasniedza Itālijas klubs Turīnas «Juventus», Anglijas komandas Mančestras «City» un «Liverpool», kā arī iepriekšējo divu gadu šī turnīra uzvarētāja Madrides «Real» no Spānijas. Savukārt otrdien ceturtdaļfinālā tika Spānijas klubs «Sevilla» un Itālijas vienība «AS Roma».

Ceturtdaļfināla pāru izloze notiks piektdien.

UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināli notiks aprīlī, kamēr pusfināli - aprīļa un maija vidū. Turnīra fināls 26.maijā paredzēts Ukrainas galvaspilsētā Kijevā.

Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas finālā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Madrides «Real», kas izšķirošajā spēlē ar 4:1 sagrāva Turīnas «Juventus».