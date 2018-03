U-19 futbola izlasei EČ kvalifikācijas elites kārtas mačā piekāpjas spēcīgajai Anglijai

Latvijas U-19 futbola izlase sestdien Maķedonijā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra elites kārtas otrajā mačā ar 0:3 (0:1) piekāpās Anglijai. Līdz ar to Aleksandra Basova vadītā komanda zaudējusi izredzes iekļūt Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Mača rezultātu pirmā puslaika vidū atklāja Meisons Maunts, kurš no asa leņķa raidīja bumbu tālajā vārtu stūrī. Pēc nonākšanas iedzinējos Latvijas futbolisti centās saasināt situāciju pretinieku vārtu tuvumā, taču visi centieni ar sitienu vārtu rāmī nenoslēdzās.

Otrā puslaika septītajā minūtē, augstu piespēli soda laukumā nepārtverot Latvijas izlases vārtsargam Rihardam Matrevicam, Edvards Nketiā ar galvu panāca 2:0. Savukārt trešo reizi Latvija tika pārspēta astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad Maunts bija pirmais pie Matrevica atsistās bumbas, anglim netraucēti panākot 3:0.

Latvijas U-19 izlasei diskvalifikāciju dēļ nedrīkstēja palīdzēt divi pamatsastāva spēlētāji - aizsargs Roberts Ķipsts un uzbrucējs Marko Regža.

Tikmēr otrā šīs grupas duelī Ungārija ar 4:3 (2:2) pārspēja Maķedoniju.

Šajā apakšgrupā līdere ar sešiem punktiem divās spēlēs ir Anglija, kam ar trim punktiem seko Latvija un Ungārija, kamēr Maķedonija divās cīņās palikusi bešā.

Elites kārtu Latvijas komanda noslēgs 27.martā ar spēli pret Ungārijas vienaudžiem, cenšoties izcīnīto otro vietu apakšgrupā.

Tikai grupas uzvarētāja iekļuvusi finālturnīrā, kas no 16. līdz 29.jūlijam notiks Somijā.

Latvijas U-19 puišu futbola izlase pirmajā mačā trešdien ar rezultātu 2:1 pārspēja turnīra saimnieces Maķedonijas vienaudžus. Abus vārtus Latvijas U-19 izlases labā guva Bogdans Samoilovs.

Savukārt Anglija turnīra pirmajā mačā ar rezultātu 4:1 pārspēja Ungāriju. Anglijas futbolisti pirmo puslaiku zaudēja ar 0:1, bet otrajā puslaikā pretinieku vārtos ieraidīja četras bumbas, divas no tām iesitot Londonas «Arsenal» audzēknim Reisam Nelsonam, kurš bijis laukumā vienā mačā arī Anglijas premjerlīgā.

Anglijas sastāvā ir spēlētāji no tādām pasaules futbola sistēmām kā Londonas «Chelsea», Mančestras «City», «Tottenham Hotspur», «Liverpool», Londonas «Arsenal» un Dortmundes «Borussia».

Viena no lielākajām Anglijas izlases zvaigznēm ir Mančestras «City» akadēmijas 17 gadus vecais centra pussargs Fils Fudens, kurš šosezon aizvadījis nepilnas trīs spēles Anglijas premjerlīgā, izceļoties ar vienu rezultatīvu piespēli. Savukārt Vācijas bundeslīgas komandas Dortmundes «Borussia» malējais pussargs Džeidons Sančo nospēlējis sešas spēles pirmās komandas sastāvā un tāpat kā Fudens atzīmējies ar vienu rezultatīvu piespēli.

Arī Anglijas izlases uzbrucējs no Londonas «Arsenal» Edvards Nketiā ir izmēģinājis savus spēkus Anglijas premjerlīgā, kā arī nospēlējis piecus mačus UEFA Eiropas līgā. Viena no spožākajām spēlēm Nketiā karjerā bijusi aizvadītās sezonas Anglijas Līgas kausa izcīņas astotdaļfināla spēle, kurā «Arsenal» ar 2:1 uzvarēja Noridžas «City». «Arsenal» ilgu laiku bija iedzinējos, taču 85.minūtē laukumā iznāca debitants Nketiā, kurš ar pirmo pieskārienu bumbai panāca neizšķirtu un papildlaikā izrāva uzvaru.

Savukārt Latvijas izlasē astoņi no 20 kandidātu sarakstā iekļautajiem futbolistiem savas prasmes un zināšanas papildina ārzemēs. Anglijas klubu Vesthemas «United» un Notingemas «Forest» akadēmijās spēlē vārtsargi Rihards Matrevics un Rūdolfs Oskars Soloha. Itālijas kluba «Sampdoria» sistēmā ir aizsargs Roberts Veips, bet no pussargiem ārzemēs spēlē Vladislavas Soloveičiks (Sanktpēterburgas «Zeņit», Krievija), Bogdans Samoilovs («Koln», Vācija) un Aleksejs Saveļjevs («Hellas Verona», Itālija). Savukārt no uzbrucējiem ārzemju klubu sistēmās ir Jānis Grīnbergs un Oskars Rubenis, kuri spēlē attiecīgi Gelzenkirhenes «Schalke 04» un Maskavas CSKA jauniešu komandās.

Neilgi pirms elites kārtas turnīra sākuma nebija skaidrības, vai uz izlasi tiks uzbrucējs Grīnbergs, kuru nevēlējās atlaist «Schalke 04». Tomēr otrdien viņš pievienojās komandas biedriem.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra priekšsacīkšu kārtā, kas notika Horvātijā, Latvijas jaunie futbolisti novembrī ar 1:2 zaudēja Dānijai, cīnījās neizšķirti 0:0 ar mājiniekiem un ar 4:0 sagrāva Sanmarīno. Pateicoties labākai iesisto un ielaisto vārtu bilancei, Latvijai izdevās apsteigt horvātus un ieņemt otro vietu grupā, tādējādi pirmo reizi kopš 2008.gada pārvarot Eiropas čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkstes

Latvijas U-19 izlase iepriekšējo reizi Eiropas čempionāta priekšsacīkšu kārtu pārvarēja pirms 2009.gada turnīra. Toreiz trenera Vladimira Beļajeva vadībā Latvija guva otro vietu apakšgrupā un aiz sevis atstāja Itāliju, pret spēcīgajiem itāļiem vārtus iesitot pašreizējiem pieaugušo izlases spēlētājiem Alanam Siņeļņikovam un Kasparam Dubram. Pēc tam elites kārtā Latvija zaudēja Francijai un Rumānijai, bet cīnījās 0:0 ar Norvēģiju.

Pērn U-19 Eiropas čempionāta finālā uzvaru izcīnīja Anglija, kas finālā ar rezultātu 2:1 pārspēja Portugāles vienaudžus. Angļi tādējādi desmito reizi triumfēja Eiropas U-19 čempionātā.

Latvijas U-19 izlases kandidāti elites kārtas spēlēm

Vārtsargi: Rihards Matrevics (Vesthemas «United», Anglija), Rūdolfs Oskars Soloha (Notingemas «Forest», Anglija), Vjačeslavs Serdcevs («Progress»);

Aizsargi: Daniels Pelcis («Riga»), Dmitrijs Litvinskis («Ventspils»), Ivo Minkevičs («Jelgava»), Roberts Ķipsts («Liepāja»/«Mogo»), Roberts Veips («Sampdoria», Itālija), Iļja Savčenko (RTU/«Skonto academy»);

Pussargi: Vladislavas Soloveičiks (Sanktpēterburgas «Zeņit», Krievija), Kristers Čudars («Riga»), Kristers Tobers («Liepāja»/«Mogo»), Aleksejs Saveļjevs («Hellas Verona», Itālija), Bogdans Samoilovs («Koln», Vācija), Kristers Aldis Puriņš («Smiltene»), Alvis Jaunzems («Valmiera Glass»/ViA), Maksims Toņiševs (RFS);

Uzbrucēji: Jānis Grīnbergs (Gelzenkirhenes «Schalke 04», Vācija), Marko Regža (RFS), Oskars Rubenis (Maskavas CSKA, Krievija).