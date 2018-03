Sociālie tīkli: Latvijas futbols ir di..ā

Spēli ar Gibraltāru skatijos lidostā pa ceļam uz UEFA mācībām. Šobrīd es nespēju, ja godīgi, piecelties no krēsla. Bet diemžēl neviens cits no šābrīža LFF vadības neapsver piecelšanos no sava krēsla...— Kaspars Gorkss (@KasparsGorkss) March 25, 2018