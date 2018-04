Kurš sekos Starkovam Latvijas futbola izlases trenera amatā?

Aleksandrs Starkovs, kurš aizveda Latvijas izlasi līdz tās lielākajam panākumam – Eiropas čempionāta finālturnīram 2004. gadā -, pirms gada sāka savu trešo periodu valstsvienības galvenā trenera amatā, taču šoreiz ar pavisam citādu futbola sabiedrības attieksmi nekā iepriekš. Starkova iecelšana par treneri daudzviet tika uztverta ļoti piesardzīgi, pat ar nolemtības sajūtu un izsmieklu. LFF izvēlējās to visu ignorēt un ignorēja vēl labu laiku, taču zaudējumi sāka krāties pārāk bieži un izlases sniegums kļuva pārāk bezzobains, kamēr zaudējums Gibraltāra izlasei lika par vietējā futbola nedienām uzzināt arī plašākām masām.

Starkova atlaišana gan uzreiz radījusi nākamo jautājumu – kurš nāks viņa vietā? Izlases nākamās spēles jau ir pavisam drīz, proti, jūnija sākumā, bet rudenī jau gaidāma Nāciju līga, kas ir lieliska iespēja mazajām izlasēm (tātad arī Latvijai) pacīnīties par vietu Eiropas čempionāta finālturnīrā. Taču situāciju sarežģī tas, ka aprīļa otrajā pusē gaidāmas LFF prezidenta vēlēšanas, un pirms jaunā prezidenta noskaidrošanas jauns galvenais treneris, visticamāk, netiks nozīmēts.

Futbola aprindās jau pirms gada plaši tika piesaukts ukraiņu speciālista Romāna Grigorčuka vārds. Savulaik «Ventspilī» strādājušais treneris šobrīd ir Azerbaidžānā, kur ar vietējiem klubiem izsitis sev labu reputāciju arī Eiropas mērogā. Līdz ar to arī Grigorčuks pacēlis savu cenu, taču LFF jaunā vadība, vēloties jau pašā sākumā nodrošināt sev pozitīvu tēlu, varētu arī īpaši netaupīt līdzekļus. Sporta totalizators tieši Grigorčuku uzskata par ticamāko kandidātu Latvijas izlases trenera amatam – viņa iecelšana novērtēta ar koeficientu 3,50.

Bet Grigorčuks nav burvis, un Latvijas futbolam šobrīd ātru kapitālo remontu veikt diez vai var arī divreiz Eiropas līgas pamatturnīrā komandu ievedušais Grigorčuks. Tāpēc kā daudz lētāka, bet tāpat nosacīti populāra iespēja tiek piesaukta Aleksandra Basova kandidatūra. 40 gadus vecais Basovs vada Latvijas U19 izlasi, kuru šopavasar pieveda pavisam tuvu EČ finālturnīram, kas savukārt nosaucams par Latvijas futbola lielāko panākumu pēdējos gados. Bukmeikeri šādu variantu novērtējuši ar koeficientu 7,00.

Totalizatora aplēsēs pieminēti arī trīs citi Latvijas treneri, kuru iecelšana izlases galvenā trenera amatā ir mazticamāka. Ar koeficientu 10,00 raksturotas Tamaza Pertijas, Viktora Dobrevoca un Andra Riherta iespējas kļūt par galveno treneri. Dobrecovs kopā ar «Liepāju» kļuva par Latvijas čempionu un jau pirms gada bija ieinteresēts šajā amatā, taču viņa mīnuss ir pieredzes trūkums starptautiskajā līmenī. Riherts līdz šim bija Starkova asistents izlasē, kamēr Pertijas kandidatūra varētu izvērsties tikpat nepopulāra kā Starkova. Turklāt gan Riherts, gan Pertija šobrīd ir galvenie treneri Virslīgas klubos.

Vai izlases galvenā trenera amatā varētu atgriezties Marians Pahars? Viņš no izlases aizgāja pēc smagā zaudējuma pārbaudes spēlē Gruzijai ar 0:5 un pēc tam pagājis nostāk no profesionālā futbola. Bukmeikeri netic, ka Pahara atgriešanās varētu notikt tik drīz, un šādai iespējai piešķirts koeficients 30,00.

Bet visreālākais scenārijs bukmeikeru vērtējumā tomēr ir tāds, ka jaunais LFF prezidents kopā ar valdi tomēr izvēlas kādu nosacīti drošu variantu no ārzemēm. Koeficients uz to, ka tiks izvēlēts kāds no šeit nenosauktajiem treneriem (Grigorčuka, Basova, Pertijas, Dobrecova, Riherta, Pahara, kā arī Ašvorta un Astafjeva), noteikts kā 2,00, proti, ar 50% ticamības iespēju.