Darba grupa sagatavos futbola izlases galvenā trenera amata kandidātu sarakstu

LFF valde otrdien ārkārtas sēdē no amata atbrīvoja 62 gadus veco izlases galveno treneri Aleksandru Starkovu. Par trenera atstādināšanu balsoja seši LFF valdes locekļi, bet trīs bija pret speciālista atlaišanu.

Piektdien notika vēl viena LFF valdes sēde, kurā tika uzklausīti arī trīs federācijas prezidenta amata kandidāti, kuri 27.aprīlī organizācijas kongresā pretendēs uz LFF vadītāja amatu, kā arī apstiprināta darba grupa Latvijas izlases galvenā trenera kandidātu atlasei.

Darba grupai, kurā iecelti LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, LFF Elites futbola attīstības komitejas priekšsēdētājs Māris Verpakovskis, LFF sporta direktors Dainis Kazakevičs, LFF Izglītības nodaļas vadītājs Jurijs Andrejevs un Latvijas Futbola treneru asociācijas (LFTA) pārstāvis, kas tiks deleģēts atsevišķi, uzdots sagatavot kandidātu sarakstu līdz 25.aprīlim.

Savukārt LFF prezidenta amata kandidāti Kaspars Gorkšs, Krišjānis Kļaviņš un Vadims Ļašenko valdei klāstīja par savām plānotajām aktivitātēm ievēlēšanas gadījumā. Ar amata pretendentiem tika diskutēts par nepieciešamo finansējumu piedāvātās stratēģijas realizēšanai un būtiskākajām prioritātēm, redzējumu uz Latvijas futbola infrastruktūras attīstības prioritātēm un veidiem, elites futbola nozīmi un attīstības perspektīvām Latvijā, kā arī «Grassroots» jeb tautas futbola nozīmi un attīstības perspektīvām Latvijā.

Līdzšinējais LFF prezidents Guntis Indriksons 27.aprīlī noliks savas pilnvaras, organizācijas kongresā biedriem izvēloties jaunu vadītāju.

LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks iepazīstināja valdi ar gaidāmā LFF kongresa organizatoriskajiem jautājumiem, kā arī ar situāciju saistībā ar veikto LFF biedru un biedru kandidātu revīziju. Jautājums par biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar LFF statūtiem un biedru uzņemšanas noteikumiem tiks skatīts nākamajā valdes sēdē, kas notiks divas dienas pirms kongresa.

Iepriekš martā LFF valde izskatīja biedru iesniegumu, kurā lūgts precizēt 2017.gada 19.aprīļa LFF valdes lēmumu atbalstīt tiesnešu apmaksas, tiesnešu transporta kompensācijas un apbalvošanas izdevumu segšanu LFF pirmās līgas un otrās līgas čempionātos no LFF līdzekļiem tām organizācijām, kuras ir oficiāli LFF biedri. LFF valde toreiz skaidroja, ka konkrētā lēmuma realizēšana 2017.gadā bija iespējama līdz ar papildus finansējuma saņemšanu no UEFA, kas šīgada kontekstā nav paredzēts. Tā kā iepriekš, strādājot pie 2018.gada sacensību reglamentiem, dalībnieki nebija virzījuši jautājumu par dalības maksas segšanu no LFF līdzekļiem, LFF valde novirzīja šādas iespējas izskatīšanu un finansiālo iespēju izvērtēšanu LFF Klubu sacensību komitejai un LFF Biznesa attīstības komitejai, kā to paredz LFF statūti.

Arī LFF Klubu sacensību komiteja atzina, ka, strādājot pie 2018.gada sacensību reglamentiem, dalībnieki nebija iesnieguši priekšlikumus par reglamentu grozījumiem, kas paredzētu dalības maksas segšanu no LFF līdzekļiem, un rosināja aktualizēt jautājumu par iepriekšminēto izdevumu segšanu no LFF līdzekļiem attiecībā uz pirmās un otrās līgas čempionātiem, sākot no 2019.gada sezonas. LFF valde apstiprināja komitejas pieņemtos lēmumus, vienlaicīgi apstiprinot papildus sagatavotos grozījumus Latvijas otrās līgas čempionāta reglamentā.