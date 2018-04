UEFA Eiropas līgas pusfinālā savā starpā spēkosies «Arsenal» un «Atletico»

Vienā no UEFA Eiropas līgas pusfināla pāriem savā starpā spēkiem mērosies Anglijas klubs Londonas «Arsenal» un Madrides «Atletico» no Spānijas, bet otrā duelī divus mačus aizvadīs Francijas komanda Marseļas «Olympique» un «Salzburg» no Austrijas, noskaidrojās ceturtdien notikušajā izlozē.