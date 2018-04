Seko līdzi: Notiek LFF kongress un prezidenta vēlēšanas

tiešraide Indriksons: Ceru, ka jaunā LFF vadība spēs tikt galā ar vienīgo klupšanas akmeni - palīdzēs Latvijas nacionālajai izlasei izcīnīt punktus turnīru tabulās. Indriksons: lai sagatavotu labu nacionālās izlases spēlētāju, nepieciešami 20 gadi. Indriksons: ja agrāk mums bija 5 izlases, tad tagad mums ir 13 izlases, no kurām 5 ir sieviešu. Indriksons: Salīdzinājumā ar 1996. gadu, kad sāku darbu LFF prezidenta amatā, šodien infrastruktūra ir nesalīdzināmi labāka. LFF biedri lēma pret divu biedru izslēgšanu - Biedrība Sporta klubs Babīte un Biedrība FC RAITA. Tādējādi LFF kongresu klātienē apmeklē 110 no 111 balsstiesīgajiem biedriem, kas nosaka, ka balsojumu apstiprināšanai nepieciešamas 56 balsis – 50% plus viena balss #lffkongress— Futbola federācija (@kajbumba) April 27, 2018 Pēc LFF biedru revīzijas tika virzīts izslēgt no LFF biedriem 8 organizācijas, no kurām biedri lēma izslēgt 6 - SIA SKONTO FC, SIA Torpedo Rīga, Biedrība Sporta klubs Blāzma, Biedrība Futbola klubs Jēkabpils, Biedrība Futbola klubs 1625 Liepāja un Biedrība Futbola klubs Ogre.— Futbola federācija (@kajbumba) April 27, 2018 Indriksons: pirms 2 gadiem solīju, ka nestrādāšu termiņu līdz galam. Uzskatu, ka mans lēmums ir bijis pareizs. Šajos trīs mēnešos (priekšvēlēšanās) izskanējuši klaji meli. Par to neapvainojos. Mans darbs ir aizstāvēt jūs [LFF biedrus]. Balsojuma par slēgto vēlēšanu rezultāts dod cerību. Tiesa, var gadīties, ka daudzi negrib, lai citi redz, ka balso par Ļašenko. Tas attiecas uz mazajiem latviskajiem klubiem, kuriem ir solīts un kuri ir atkarīgi no esošā establišmenta.— Sporta Eksperts (@bimbambols) April 27, 2018 LFF kongresu klātienē apmeklē 108 no 109 balsstiesīgajiem biedriem, kas nosaka, ka balsojumu apstiprināšanai nepieciešamas 55 balsis – 50% plus viena balss. Ar 71 balsi "par" LFF biedri lēmuši prezidenta amata vēlēšanas organizēt ar aizklātu balsojumu #lffkongress— Futbola federācija (@kajbumba) April 27, 2018 Viens no Latvijas gada notikumiem futbolā un sportā - LFF kongress! pic.twitter.com/5aGJgmSccw— Ilvars Koscinkevics (@ilvarslv) April 27, 2018 Piedāvājums rīkot aizklātas vēlēšanas ir apstiprināts! 33 balso PRET. 71 balss PAR. FK Liepāja un FK 33 biedri ierosinājuši aizklātu balsojumu LFF prezidenta vēlēšanās. Vienbalsīgi apstiprināta kongresa darba kārtība, līdz ar to oficiāli Indriksons ir atkāpies no amata. Rihards Gorkšs, Ainārs Seļickis un Maira Mihelsone - šo trīs cilvēkus LFF prezidenta amata kandidāti no savas puses izvirzījuši balsu skaitīšanas uzraudzīšanai. Edgars Pukinskis balsojumā tiek apstiprināts par LFF kongresa vadītāju. Šā gada 27. aprīlī ir reģistrēti 109 balsstiesīgi LFF biedri. 107 no tiem ir ieradušies, 1 vēl ir ceļā. Līdz ar to kongresā praktiski par visiem jautājumiem varēs leģitīmi balsot.





Kongresu atklāj šā brīža LFF prezidents Indriksons. Kongresa sākums pēc 5 minūtēm. Visi trīs LFF prezidenta amata kandidāti ir ieradušies. Visvairāk es esmu vīlies par savas pilsētas kluba @fkjelgava vērtībām un zemo paklanīšanos Ļašenko priekšā. Zinu, ka radošie prāti klubā domā savādāk, bet visu nosaka tas, kurš dod naudu. Ja agrāk tikai izlases treneris nebija spējīgs normāli izteikties valsts valodā, tad tagad, iespējams, mums būs arī tāds Futbola federācijas prezidents, to laikam sauc par evolūciju Par restartu LV futbolaa,par jaunam vesmam ,ko sajutiis ari cilveki,kas stav nostaak no futbola....es tiesham ceru,ka sodien nebus ta diena,kad es pilnibaa beigshu ticet Lv futbola izaugsmei...Kaspar turies ! LFF prezidenta vēlēšanu balsošanas kārtība: Balsošana par visiem izvirzītajiem kandidātiem katrā kārtā notiek vienlaicīgi. Katrā kārtā var balsot tikai par vienu no izvirzītajiem kandidātiem, uzskatot, ka par pārējiem kandidātiem ticis balsots pret. Biļetens, ar kuru nobalsots par vairāk nekā vienu kandidātu, tiek atzīts par nederīgu. Lai kandidāts tiktu ievēlēts jebkurā no kārtām, par viņu saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 38. panta pirmo daļu jānodod vairāk nekā puse no kongresam reģistrēto balsstiesīgo biedru balsīm (50% + 1 balss). Ja pirmajā kārtā neviens kandidāts netiek ievēlēts, otrajā kārtā vēlreiz tiek balsots par visiem kandidātiem. Ja arī šajā kārtā neviens kandidāts netiek ievēlēts, kandidāts ar mazāko balsu skaitu izstājas un turpmākajās kārtās tiek balsots par atlikušajiem kandidātiem. Kongresa darba kārtība: 1. Balsu skaitītāju iecelšana; 2. Darba kārtības apstiprināšana; 3. Kongresa reglamenta apstiprināšana; 4. Biedru iecelšana protokola pārbaudei; 5. Biedru izslēgšana; 6. Ziņojums par prezidenta darbu, valdes locekļu darbu, kā arī ģenerālsekretāra darbu; 7. Revidētā gada pārskata prezentācija; 8. Zvērināta revidenta ziņojums; 9. Revidētā gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma apstiprināšana; 10. Neatkarīga zvērināta revidenta iecelšana; 11. Goda prezidenta statusa piešķiršana; 12. Izpilddirektora ziņojums; 13. Debates; 14. LFF prezidenta vēlēšanas; 15. Biedru uzņemšana; 16. Kongresa slēgšana.

ATBILDE-šodien.— Sporta Eksperts (@bimbambols) April 27, 2018 Latvijas izlases un RFS komandas aizsargs Kaspars Dubra savā «Twitter» kontā piedāvā aptauju. Tava izvele? ⚽️🇱🇻— Kaspars Dubra (@KasparsDubra) April 27, 2018 Līdz kongresa sākumam 45 minūtes.

LFF prezidenta amata kandidātiem pieteikums bija jāiesniedz līdz pērnā gada 31. decembrim. Pieteikumam dalībai vēlēšanās bija jāiekļauj rakstisks kandidāta plāns par veicamajiem darbiem, kandidāta CV un ne mazāk kā vienas desmitās daļas LFF biedru rakstisks atbalsts.

Kritērijus izpildīja un pieteikumu iesniedza trīs kandidāti, par vienu vairāk nekā pirms diviem gadiem. 2016. gadā notika iepriekšējās LFF prezidenta vēlēšanas, piedaloties Indriksonam un Kļaviņam. Līdz ar to šodien ārkārtas vēlēšanās LFF prezidentu iecels amatā uz divu gadu termiņu, ja balsošanā kāds no kandidātiem savāks nepieciešamo atbalstu no LFF biedriem.

Vēlēšanu kandidāti 2018

LFF biedri, kuri attiecīgi atbalsta Gorkšu, Kļaviņu un Ļašenko FOTO: Ekrānšāviņš no lff.lv

LFF gada budžets ir vairāk nekā 7 miljoni eiro, tāpēc lieli strīdi un asas diskusijas priekšvēlēšanu lakā nav nekāds pārsteigums.

Lielāko rezonansi izraisīja šonedēļ Gorkša rīkotā preses konference, kurā viņš paziņoja par vēršanos Starptautiskajā Futbola federāciju asociācijā (FIFA) un Eiropas Futbola federāciju asociācijā (UEFA) par iespējamiem Ļašenko pārkāpumiem.

Ļašenko veiktās darbības priekšvēlēšanu laikā neatbilstot UEFA Ētikas kodeksam un FIFA disciplinārnoteikumiem. LFF prezidenta amata kandidāta pārkāpumi esot saistīti ar dāvanu sniegšanu un saņemšanu, kā arī kukuļošanu un korupciju.

Gorkšu pārstāvošais advokāts Ivo Klotiņš norādīja, ka konkurenta pieteikuma dokumentācijā bijusi vēstule, kurā bukmeikeru kompānija «Optibet» apsolījusi federācijai 100 000 eiro, ja vēlēšanās uzvarēs Ļašenko.

@kajbumba gribat 100 000,- EUR palīdziet Ljashenko uzvarēt



p.s. ja kādam ir vel kas ko baidās publicēt savā profilā, droši sūtiet. Anonimitāti garantējam. pic.twitter.com/fhJrlOkUIr— LV Futbola Miskaste (@FutbolaMiskaste) April 24, 2018

Tāpat konstatēts iespējamais pārkāpums, ka Ļašenko pieteikumam bijusi pievienota arī vēstule no viesnīcu tīkla «Wisher Enterprise», kas pārstāv «Accor» hoteļu tīklu, kurā ir arī Rīgā esošā viesnīca «Mercure». Tajā federācijai esot apsolīti 95 000 eiro Ļašenko uzvaras gadījumā.

Uz šīm apsūdzībām ātri reaģēja Ļašenko ar saviem konsultantiem juridiskajos jautājumos. «Neliegšu, ka esmu ticies ar vairākiem partneriem, kas izteikuši gatavību atbalstīt futbolu un sniegt savu atbalstu, tostarp finansiālu atbalstu. Tā nav prettiesiska vai sodāma rīcība,» presei izsūtītajā paziņojumā uzsvēra Ļašenko.

Pēc Gorkša rīkotās preses konferences LFF nāca klajā ar paziņojumu, ka tās prioritāte ir godīgas prezidenta vēlēšanas un tā distancējas no kandidātu savstarpējiem cīniņiem publiskajā telpā.

LFF apstiprināja, ka iepriekš ir saņēmusi šādas vēstules, bet par to saturu nerunāja publiski, ieturot neitralitāti un balstoties uz organizācijas statūtiem. Tie nosaka, ka pretendentam dalībai vēlēšanās jāiesniedz noteikti dokumenti un noteikta LFF biedru skaita rakstisks atbalsts, bet pārējā dokumentācija, šajā gadījumā - sponsoru atbalsta vēstules noteiktam kandidātam - nav dokumenti, kas ir tieši saistīti ar kandidēšanas dokumentāciju.

Paziņojumā arī tika norādīts, ka iepriekš vienā no LFF valdes sēdēm viens no kandidātiem, kam sponsori bija pauduši atbalstu, informēja valdi, ka viņa ievēlēšanas gadījumā tiks uzlaboti esošie sponsoru līgumi. Valde šo informāciju esot pieņēmusi zināšanai.

Interesanti, ka Gorkša rīkotajā preses konferencē viņa kandidatūras atbalstītājs Māris Verpakovskis, kurš ir futbola kluba «Liepāja» prezidents un LFF valdes loceklis, iepriekš neesot zinājis par Ļašenko dokumentācijā pievienotajām vēstulēm.

Tikmēr Ļašenko vairākkārt centies uzstāt, ka Gorkšs ir Indriksona protežē.

«Paradoksālais jautājums - kā vēstules, par kurām neviens cits, izņemot LFF vadību nezināja, var ietekmēt vēlēšanu rezultātu. Vēl paradoksālāk, ka Verpakovskis, kurš preses konferencē teicās neko nezinām par šīm vēstulēm, sēdēja LFF valdē, kad es stāstīju par savu darbu papildu finansējuma piesaistīšanā LFF, tostarp jau pieminētajiem sponsoriem. Tieši tāpēc līdz šim brīdim nesaprotu šodienas paziņojumu jēgu un sauso atlikumu. Ja nu vienīgi Indriksons, Gorkšs un Verpakovskis ir izdomājuši kārtējo Indriksona ēras shēmu, lai kaut kādā veidā mēģinātu mani novākt no vēlēšanu skatuves, jo tieši es traucēju Indriksonam nodrošināt Gorkša uzvaru šajās vēlēšanās,» savā «Facebook» profilā raksta Ļašenko.

Savukārt Kļaviņš pēdējā laikā vairāk centies ieturēt neitralitāti. «Vienot, nevis šķelt! Vai, lejot uz galvas samazgas un izplatot nepatiesus faktus, mūsu futbols kļūs labāks? Uzskatu, ka Latvijas futbola sabiedrībai ir jāapvienojas kopīgam, smagam darbam, lai izvestu sporta veidu no krīzes, - vēlu veiksmi vēlēšanās gan K.Gorkšam, gan V.Ļašenko,» dienu pirms LFF prezidenta vēlēšanām savā «Facebook» profilā rakstīja Kļaviņš.

Tiesa, Kļaviņš iepriekš vairāk pauda atbalstu Ļašenko, iespējams, tādā veidā cerot iegūt kādu amatu federācijā, ja uzvarēs konkurents, jo Gokršs ir izteicies, ka uzvaras gadījumā negrasās sastrādāties ar saviem konkurentiem.

TVNET pirms LFF prezidenta vēlēšanām uzrunāja visus trīs amata kandidātus. Kļaviņš un Gorkšs atrada laiku intervijai, lai izklāstītu savu vīziju par futbola attīstību Latvijā, savukārt Ļašenko divreiz atcēla tikšanos.