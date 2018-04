«Ventspils» futbolisti pārspēj «Riga» vienību un pārņem vadību virslīgā

Vienīgos vārtus šajā cīņā guva Nauris Bulvītis.

Šīs spēles rezultāts tika atklāts jau otrajā minūtē, kad precīzu centrējumu soda laukumā izmantoja ventspilnieku aizsargs Bulvītis. Kopumā gan svētdienas mačs nebija pārlieku aktīvs, vienībām vien retu reizi spējot nopietni apdraudēt vārtus.

Dueļa 64.minūtē mača galvenais tiesnesis Aleksandrs Anufrijevs sākotnēji piešķīra 11 metru soda sitienu uz «Riga» vārtiem, tomēr savu lēmumu ātri vien atsauca, jo pārkāpums bija nedaudz ārpus soda laukuma.

Lai arī «Riga» atradās iedzinējos, ventspilnieku vārtiem šīs komandas futbolisti uzbruka bezzobaini. Rezultāts dueļa turpinājumā tā arī vairs nemainījās.

Ventspilnieki līdz ar to turpina veiksmīgi sākto sezonu, jo pirmajos piecos mačos Kurzemes komanda ir izcīnījusi četras uzvaras, reizi spēlējot neizšķirti. Iepriekšējā virslīgas mačā «Ventspils» ar 2:1 viesos pieveica valsts čempioni Jūrmalas «Spartaku». Tikmēr «Riga» sezonu sāka ar diviem zaudējumiem, bet iepriekšējos divos mačos bija guvusi uzvaras, pirms nedēļas ar 1:0 pārspējot «Jelgavu».

Pērn virslīgā abas komandas savstarpējos mačus aizvadīja identiski, jo divas cīņas beidzās bez gūtiem vārtiem (0:0), bet pēc tam pa reizei ar 2:0 uzvarēja gan «Ventspils», gan «Riga», piedevām abi klubi to paveica viesos.

«Ventspils» starpsezonā piedzīvoja būtiskas pārmaiņas, turklāt ne tikai komandas sastāvā, bet arī treneru štābā un kluba vadībā, jo par vadītāju tika iecelts Krievijas uzņēmējs Adlans Šišhanovs, kurš pirms tam bija zināmā Moldovas futbola kluba Kišiņevas «Dacia» investors. Pēc aizvadītās sezonas, kad Kurzemes klubs pirmo reizi 20 gadu laikā palika ārpus virslīgas pirmā trijnieka, netika turpināta sadarbība ar angli Polu Ašvortu, viņa vietā ieceļot Dejanu Vukičeviču no Melnkalnes, kurš pirms tam strādāja tieši arī ar «Dacia» klubu.

Komanda starpsezonā šķīrās no vairākiem pieredzējušiem futbolistiem un nolīga leģionārus, no kuriem daļa iepriekš pārstāvējusi «Dacia» rindas, kā arī dažus vietējos talantus no Daugavpils.

Savukārt «Riga» atšķirībā no iepriekšējās sezonas neizcēlās ar daudziem skaļiem papildinājumiem, bet starp tiem jāatzīmē līgumu noslēgšana ar pieredzējušo vārtsargu Germanu Māliņu, kā arī Elvi Stugli un savulaik UEFA Eiropas līgas finālā iekļuvušo ukraiņu pussargu Valēriju Fedorčuku, kurš iepriekšējā kārtā arī guva savus pirmos vārtus virslīgā.

Jau vēstīts, ka virslīgas piektā kārta sākās sestdien, kad «Spartaks» ar 2:0 uzvarēja RFS, sagādājot rīdziniekiem pirmo zaudējumu sezonā, bet kopvērtējuma lejasgala komandu duelī «Metta»/«Latvijas Universitāte» (LU) spēlēja neizšķirti 2:2 ar virslīgas jaunpienācēju «Valmiera Glass»/«Vidzemes Augstskola» (ViA), abām komandām tiekot pie pirmā punkta sezonā.

Virslīgas piektā kārta noslēgsies pirmdien, kad «Liepāja»/«Mogo» mājās spēlēs pret «Jelgavu».

Kopvērtējuma vadībā ar 13 punktiem piecās spēlēs atrodas «Ventspils», kamēr punkts mazāk ir RFS, bet trešā ar desmit punktiem četros mačos ir «Liepāja»/«Mogo». Ceturtajā vietā esošajam «Spartakam» ir deviņi punkti piecos mačos, bet «Riga» komandai ir seši punkti. Vēl trīs punkti ir «Jelgavai», bet «Valmiera Glass»/ViA un «Metta»/«Latvijas Universitāte» izcīnījušas pa punktam.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10.novembrī.

Pirms šīs sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar «Best4Sport TV» kanālu, kas tādējādi pārraidīs virslīgas mačus, kā arī katrā centrālajā kārtas mačā būs studija.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas «Spartaks» otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot «Liepāja»/«Mogo» vienību, kamēr trešā palika «Riga».