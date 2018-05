Mančīni oficiāli pārtraucis līgumu ar «Zeņit»

Svētdien tiek noslēgts šīs sezonas Krievijas čempionāts, piektajā vietā esošajai «Zeņit» tiekoties ar Habarovskas SKA. Tas Mančīni būs noslēdzošais mačs pie Sanktpēterburgas kluba stūres. Jau vairākas kārtas iepriekš par valsts čempioni tika kronēta Maskavas «Lokomotiv» komanda.



Šonedēļ medijos jau parādījās informācija, ka 53 gadus vecais Mančīni vienojies par Itālijas izlases trenēšanu uz nākamajiem diviem gadiem. Tiesa, «Zeņit» nevēlējās palaist speciālistu, tomēr tagad vienošanās esot panākta, turklāt Sanktpēterburgas klubs nepieprasīšot kompensāciju. Trenera līgums bija spēkā vēl uz diviem gadiem.



Tuvākajā laikā Mančīni oficiāli varētu kļūt par Itālijas izlases galveno treneri. Viņš esot piekritis algas samazinājumam, jo «Zeņit» speciālists pelnījis 4,5 miljonus eiro gadā, kamēr pie valstsvienības stūres tie varētu būt divi miljoni eiro.



Mančīni «Zeņit» stūri pārņēma pirms gada, parakstot līgumu uz trim gadiem.



Kopš Itālijas izlases iepriekšējā trenera Džanpjēro Venturas atbrīvošanas, kad komanda novembrī pēc zaudējuma Zviedrijai izslēgšanas turnīrā pirmo reizi 60 gados nekvalificējās Pasaules kausa finālturnīram, valstsvienībai nav pastāvīga trenera.



Bijusī Itālijas izlases zvaigzne Mančīni trenera amatā debitēja 2001.gadā pie Florences «Fiorentina» stūres, bet pēc tam vadīja arī Romas «Lazio» un Milānas «Inter» komandas, ar pēdējo laika posmā no 2004. līdz 2008.gadam izcīnot trīs Itālijas čempionu titulus. Savukārt no 2009.gada līdz 2013.gadam viņš bija Anglijas premjerlīgas kluba Mančestras «City» galvenais treneris, ar kuru trīs reizes pēc kārtas ierindojās vietējā čempionāta labāko trijniekā un 2011./2012.gada sezonā izcīnīja premjerlīgas čempionu titulu. Pēc tam viņš paguva trenēt arī Turcijas klubu Stambulas «Fenerbahce», līdz 2014.gada nogalē atgriezās Milānas «Inter» komandā, tur nostrādājot līdz 2016.gada sezonas beigām.



Kā spēlētājs Mančīni ar Itālijas izlasi guva trešo vietu 1988.gada Eiropas čempionātā un 1990.gada Pasaules kausā.



Iepriekš tika vēstīts, ka Itālijas izlases galvenā trenera amats piedāvāts Karlo Ančeloti, taču viņš no šī piedāvājuma atteicies.



Vēl par galvenā trenera amata kandidātiem tika minēti Antonio Konte no Londonas «Chelsea» un bijušais Lesteras «City» treneris Klaudio Ranjēri, kurš tagad strādā Francijas klubā «Nantes».



Patlaban Itālijas valstsvienības galvenā trenera pienākumu izpildītājs ir 46 gadus vecais Itālijas U-21 izlases treneris Luidži Di Bjadžio.