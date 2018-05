Ronaldinju noliedz, ka viņš gatavotos precēt divas sievietes

Pašlaik 38 gadus vecais Ronaldinju ar abām dāmām kopš decembra dzīvojot kopā 5 miljonus sterliņu mārciņu (5,72 miljoni eiro) vērtajā villā Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro, vēsta «Daily Mirror».

Ronaldinju ar Priscillu Koelju (Priscilla Coelho) esot sācis satikties 2016. gadā, taču ar Beatrisi Souzu (Beatriz Souza) viņam attiecības bija jau pirms tam un joprojām turpinās.

