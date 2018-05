Gorkšs dalās iespaidos par UEFA Čempionu līgas finālu

Vakardienas CL fināls bija fantastisks. Nav runa par kļūdām, traumām, vārtiem vai trofejām. Runa ir par emocijām. Vienalga dziedat, dejojat, fanojat vai spēlējat futbolu. Dariet to no visas sirds. Tikai tā tam ir kaut kāda jēga. pic.twitter.com/HjFqBQ5t1v— Kaspars Gorkss (@KasparsGorkss) May 27, 2018