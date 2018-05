«Riga» sarūpē «Metta»/LU trešo neveiksmi pēc kārtas

Spēles pirmajā puslaikā spraigā cīņā neviena no komandām vārtus neguva, bet galvenajam tiesnesim Dmitrijam Naļivaiko trīs reizes bija nepieciešams parādīt dzeltenās kartītes. Sodīti tika «Metta»/LU spēlētāji Eduards Emsis un Kabelo Seriba, kamēr mājinieku sastāvā pārkāpumu izpelnījās Valērijs Fedročuks.

Otrā puslaika ievadā kādā no «Riga» uzbrukumiem labajā flangā nonāca Krišs Kārkliņš, kurš izpildīja centrējumu soda laukumā. Tur savukārt lauzās Darko Lemajičs, kurš apsteidza vairākus «Metta»/LU aizsargus un ar galvu raidīja bumbu tīklā.

Cīņas turpinājumā abas komandas apmainījās ar labām vārtu gūšanas izdevībām un viens no labākajiem viesu momentiem radās puslaika otrajā pusē, kad uz maiņu nākušais Renārs Varslavāns no tuvas distances sita nedaudz garām mērķim.

Mača atlikušajās minūtēs rezultāts tā arī palika nemainīgs, «Riga» izcīnot svarīgu uzvaru un turnīra tabulā pietuvojoties labāko četriniekam.

«Riga» šosezon spēlējusi ar mainīgām sekmēm, un ar to nebija gana, lai komandas galvenais treneris Goce Sedloskis saglabātu savu amatu. Viņš un palīgs Aleksandars Vlaho piektdien tika atbrīvoti no amata, līdz ar to kārtējo reizi vienības stūri pārņēmis pieredzes bagātais speciālists Mihails Koņevs.

Arī pērn «Riga» izcēlās ar līdzīgiem gājieniem, sezonas laikā nomainot trīs galvenos trenerus. Pērn sezonu galvaspilsētas klubs sāka ar krievu speciālistu Vladimiru Volčeku pie stūres, pēc tam maijā komanda tika uzticēta Jevgēņijam Perevertailo, bet jūnija beigās arī viņš zaudēja amatu, komandu pārņemot slovēņu speciālistam Slavišam Stojanovičam, kurš savulaik bija arī Slovēnijas izlases galvenais treneris.

Tikmēr janvāra sākumā par «Riga» galveno treneri tika iecelts Sedloski, bet arī viņa darba gaitas Latvijas klubā nu ir aprāvušās.

«Riga» komandai šajā mačā nepalīdzēja pieredzējušais pussargs Oļegs Laizāns, kurš iepriekšējā mačā pret RFS guva savainojumu.

Savukārt «studenti» otro apli uzsākuši ar trīs zaudējumiem pēc kārtas, kas seko trim neizšķirtiem pirmā apļa otrajā pusē. «Metta»/LU komanda nākamo virslīgas spēli aizvadīs rekonstruētajā Daugavas stadionā, kas būs šīs vienības mājvieta turpmākās sezonas gaitā.

Pirmajā aplī uzvaru ar 1:0 svinēja «Riga» komanda, vārtus gūstot savulaik arī «Metta»/LU pārstāvējušajam Armandam Pētersonam.

No šīm abām komandām uz izlasi izsaukumu saņēmis tikai «Riga» aizsargs Vladislavs Gabovs, kurš galvaspilsētas vienības rindas papildināja pagājušajā nedēļā.

Savukārt svētdienas pirmajā mačā turnīra līdere RFS ar rezultātu 2:0 (1:0) pretinieku laukumā apspēlēja «Jelgavu», izcīnot ceturto uzvaru pēc kārtas.

RFS spēles laikā pārliecinoši vairāk kontrolēja bumbu un izcīnīja uzvaru, pateicoties Roberta Uldriķa un Maksima Marusiča gūtajiem vārtiem.

Virslīgas kopvērtējuma galvgalī ar 25 punktiem ir RFS, bet tuvākajai sekotājai «Ventspils» ir 22 punkti. Trešā ar 19 punktiem ir Jūrmalas «Spartaka» komanda, bet pirmo četrinieku ar 18 punktiem noslēdz «Liepāja»/«Mogo».

Piektā ar 16 punktiem ir «Riga». Vēl astoņus punktus iekrājusi «Jelgava», trīs punkti ir «Metta»/LU kontā, kamēr «Valmiera Glass»/ViA rēķinā ir viens punkts.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10.novembrī.

Pirms šīs sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar «Best4Sport TV» kanālu, kas tādējādi pārraidīs virslīgas mačus, kā arī katrā centrālajā kārtas mačā būs studija.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas «Spartaks» otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot «Liepāja»/«Mogo» vienību, kamēr trešā palika «Riga».