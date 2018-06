Iepazīsti FIFA 2018 arēnas: «Volgograd Arena»

Volgograda

Iedzīvotāji - 1 miljons.

Stadiona ietilpība - 45 000.

Pirmā spēle PK turnīrā «Volgograd Arena» tiks aizvadīta 18. jūnijā, kad Tunisija spēkiem mērosies ar spēcīgo Anglijas valstsvienību.

Savas mājas spēles šajā stadionā aizvadīs Volgogradas «Rotor» komanda. Tāpat nākotnē stadionā plānots rīkot dažādus masu pasākumus, tostarp koncertus.

9. maijā «Volgograd Arena» risinājās Krievijas kausa izcīņas fināls.

