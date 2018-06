Iepazīsti FIFA 2018 arēnas: «Nizhny Novgorod Stadium»

Ņižņijnovgoroda

Iedzīvotāji - 1,2 miljoni

Stadiona ietilpība - 45 000.

Pirmā spēle «Nizhny Novgorod Stadium» PK ietvaros notiks 18. jūnijā, kad Zviedrijas izlase spēkiem mērosies ar Dienvidkorejas futbolistiem. Izslēgšanas spēļu stadijā Ņižņijnovgorodā notiks viena pirmās kārtas un ceturtdaļfināla spēle. Šajā stadionā spēlēs arī kādreizējie Pasaules kausa ieguvēji Anglija un Argentīna.

«Nizhny Novgorod Stadium» tika būvēts speciāli Pasaules kausa izcīņas vajadzībām.

Pēc Pasaules kausa šis stadions kļūs par mājvietu futbola klubam «FC Olimpiyets». Stadiona krāsas ir balta un zila, kādas ir vietējas komandas krāsas.

🇷🇺NIZHNY NOVGOROD🇷🇺

Population: 1.2 million

Stadium capacity: 45,000

Nizhny Novgorod Stadium to host four group matches, Round of 16 game and a quarter-final

👉https://t.co/5D6xVrIv5Z pic.twitter.com/6xNKjGQvpY— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) December 28, 2017