Turē: Gvardiolam ir problēmas ar futbolistiem no Āfrikas

Anglijas premjerlīgas futbolā čempiones Mančestras «City» galvenajam trenerim Žuzepam Gvardiolam ir problēmas ar futbolistiem no Āfrikas, atklājis šīs vienības spēlētājs Jaja Turē, kurš pats ir no Kotdivuāras.

Pašlaik 35 gadus vecais Turē Mančestras klubā spēlējis jau kopš 2010.gada, tomēr karjeru šajā vienībā vairs neturpinās, turklāt viņam iepriekš bijušas publiskas nesaskaņas ar Gvardiolu.

Gvardiola pastāv uz to, ka viņam nav problēmu ar melnādainajiem spēlētājiem, bet viņš vienkārši ir pārāk inteliģents, lai tiktu šajā jautājumā pieķerts, sacīja Turē. Ar laiku sapratu, ka viņam it visur bijušas problēmas tieši ar spēlētājiem no Āfrikas.

Šosezon «City» tikai 17 spēles aizvadījušais Turē atzinās, ka brīnītos, ja viņa ierobežotais spēles laiks šajā sezonā nebūtu saistīts ar viņa ādas krāsu.

Man bija attiecības ar cilvēku, kurš vienkārši vēlējās man atriebties, kurš uz mani bija greizsirdīgs un kurš mani uztvēra par ienaidnieku. Jutos pazemots, atzina Turē.

Savulaik Turē bija viens no Mančestras komandas līderiem, bet kopš Gvardiolas kļūšanas par vienības galveno treneri 2016.gadā viņš spēlējis vien epizodisku lomu.

«Jau tad starp mums bija zināma spriedze,» sacīja Turē, piebilstot, ka «kļuvis par Gvardiolas mīta grāvēju».

Astoņās sezonās ar Mančestras klubu Turē piedalījās 319 spēlēs, trīs reizes kļuva par premjerlīgas čempionu un vienreiz ieguva Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausu, tomēr viņš sūdzējās, ka Gvardiola nav ļāvis viņam izbaudīt tādu karjeras noslēgumu komandā, kādu šosezon saņēma Andress Injesta («Barcelona») un Džanluidži Bufons (Turīnas «Juventus»).