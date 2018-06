ESPN veidotajā Pasaules kausa «Sapņu komandā» netiek iekļauts Neimars

Krievijā no 14. jūnija līdz 15. jūlijam risināsies Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ietekmīgais medijs ESPN izveidojis gaidāmā turnīra «Sapņu komandu», kas sastāv no 11 spēlētājiem (3 uzbrucēji, 3 pussargi, 4 aizsargi, 1 vārtsargs) un galvenā trenera, taču tajā negaidīti nav iekļauts Brazīlijas izlases līderis Neimars. «Sapņu komandas» sastāvu noteica balsojumā, kurā piedalījās 30 ESPN žurnālisti un vairāk nekā 500 000 līdzjutēju no dažādām pasaules valstīm.