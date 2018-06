Keins: Pašreizējais Anglijas izlases sastāvs ir vienots

Pa četriem spēlētājiem būs no premjerlīgas čempiones Mančestras «City» un vicečempiones Mančestras «United», pa diviem futbolistiem būs no Lesteras «City» un «Liverpool», bet pa vienam no Stokas «City», Liverpūles «Everton», «Burnley», kā arī Londonas komandām «Chelsea», «Crystal Palace» un «Arsenal».