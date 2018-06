Latvija pretendē uz pirmā Eiropas U-19 telpu futbola čempionāta uzņemšanu

«Futbola pasaulē tas vairs nav nekāds jaunums, ka telpu futbola segments piedzīvo acīmredzamu izaugsmi gan no popularitātes un atspoguļošanas, gan no tajā iesaistīto jauniešu skaita viedokļa. Arī Latvijā telpu futbols gadu no gada sper attīstības soļus uz priekšu, kas ir iespējams, pateicoties telpu futbola klubu un treneru aktivitātei, apjomīgajam Latvijas Telpu futbola asociācijas (LTFA) darbam, LFF ieguldījumam telpu futbola speciālistu sagatavošanā, kā arī veiksmīgajai LFF un LTFA sadarbībai. Jau vairākkārt Latvija ir uzņēmusi nozīmīgus telpu futbola turnīrus gan izlasēm, gan klubiem, un pašlaik jūtamies gatavi spert nākamo soli, ar lielu atbildības izjūtu noliekot sevi visas Eiropas telpu futbola uzmanības centrā. Esam pārliecināti, ka varam parūpēties par visaugstākās kvalitātes turnīra uzņemšanu, nodrošinot komfortablus apstākļus gan komandām, gan līdzjutējiem. Tiekot pie šādas iespējas, varam veicināt jau tā jūtamo telpu futbola popularitātes izaugsmi Latvijā, kā arī pierādīt sevi Eiropas priekšā kā uzticamu, kvalitātē ieinteresētu un attīstīties kāru rīkotājvalsti,» pauž LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.