Vispirms trīs francūži devās straujā pretuzbrukumā, taču bumbu pie Peru soda laukuma zaudēja. Tiesa, tūdaļ to atguva Pols Pogbā, izmantojot pretinieku nesaprašanos, vēlāk soda laukumā piespēlējot Olivjē Žirū. Viņa sitiens tika bloķēts, tomēr bumba slaidā lokā lidoja vārtos, bet no tuvas distances to vārtu tīklā netraucēti ietrieca Mbapē.