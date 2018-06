Trešdien notikušajā izlozē rīdziniekiem pretiniekos tika ielozēta Bulgārijas titulētākā komanda CSKA. «Riga» komandai no izsētajām vienībām varēja nākt pretī arī Bratislavas «Slovan» no Slovākijas, «Kešla» no Azerbaidžānas, Skopjes «Rabotnički» no Maķedonijas un Belgradas «Partizan» no Serbijas.