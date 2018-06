Vai zaudētājs beigās nebūs uzvarētājs?

Ja iepriekšējās brīvdienās ar Līgo svētku svinēšanu nebija laika pievērsties futbolam, tad šoreiz to noteikti vajadzētu darīt. Sestdien sākas izslēgšanas spēles, kurās noteikti redzēsim aizraujošus un spraigus izlašu cīniņus par vietu turpmākajā kausa izcīņā.

Šo brīvdienu spēļu ietvaros vēlos izcelt divas ļoti interesantas spēles. Pirmā ir starp Francijas un Argentīnas izlasēm.

Francijas izlase izslēgšanas spēlēs ienāk kā C grupas līdere ar 7 no iespējamajiem 9 punktiem, ko droši nopelnīja ar divām uzvarām un vienu neizšķirtu spēli. Argentīna, no otras puses, visu čempionāta laiku mūs turēja kā uz asmeņiem, jo šai izlasei vēl pēdējā spēlē bija nepieciešama uzvara, lai iekļūtu izslēgšanas turnīrā. To Argentīna, protams, izdarīja un ar 2:1 pārspēja Nigērijas izlasi.