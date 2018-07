Pirms tam viņš divas sezonas pārstāvēja «AS Roma» komandu, pirmajā no tām atrodoties kā izīrētais spēlētājs no Londonas «Chelsea», bet otrajā esot jau Itālijas kluba īpašumā. Tāpat no «Chelsea» vienības, kuras rindās viņš bija no 2014.gada, Salāhs tika izīrēts arī Florences «Fiorentina» komandai.