«Pēc spēles beigām ģērbtuvē futbolistiem arī teicu, ka mēs nedrīkstam aizmirst spēli pret Azerbaidžānu. Nedrīkst to aizmirst, jo šādi spēlēt mēs nedrīkstam,» uzsvēra soms. «Teicu puišiem, lai viņi atceras, ka šādā veidā Latvijas nacionālā futbola izlase nespēlē. Es runāju par mentalitāti, sagatavotību, individuālām personībām, kuras parūpējas par to, lai komanda šādā veidā nesalūst. Personības laukumā grūtos brīžos dara to, kas jādara gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, gan citās spēles epizodēs.»