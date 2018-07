Only three men have won the #WorldCup as a player and a manager.



🇧🇷 Mario Zagallo

🇩🇪 Franz Beckenbauer

🇫🇷 Didier Deschamps