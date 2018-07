Futbola radītās kaislības piedzīvot atkal un atkal!

Vispirms: prieks par savējo parādīšanos laukumā, himnas dziedāšana, kurai izskanot fani vēl vismaz minūti lēkājot turpināja saviem spēkiem izdziedāt tās piedziedājumu. Pēc tam cītīgs atbalsts spēles laikā, tad sabēdāšanās pēc ātras nonākšanas zaudētājos, tad Anhela di Marijas neticamais tālsitiens un prieki par panākto 1:1. Spēles brīnišķīgākais brīdis pienāca, kad īsi pēc pārtraukuma Argentīna panāca 2:1 savā labā – vārdiem neizteikt, kas notika stadionā. Vienkārši to var noformulēt kā dzīres, dzīves svinēšanu (gaisā tika lieti iepirktie dzērieni, lidoja cepures un vēl nezin kas, skaņas decibeli sasniedza rekordus un radās sajūta, ka esmu kādā karnevālā, nevis futbola spēlē).

No sirds novēlu katram vismaz reizi mūžā to pieredzēt pašam. Un tad, pozitīvismam sasniedzot baltkvēli, Francija ātri vien no 1:2 panāca 3:2 un argentīniešu emocijas strauji pikēja lejā, līdz viņi, salikuši rokas klēpī, slapji, klusi un bēdīgi vēroja atlikušo spēles gaitu.

Tomēr jau pēc finālsvilpes, kas nozīmēja Argentīnas izstāšanos, līdzjutēji atkal atdzīvojās, dziedāja un pateicās saviem futbolistiem par centieniem.