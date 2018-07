Ronaldu nedosies līdzi «Juventus» Amerikas tūrē

Līdz ar to Ronaldu kļuvis par trešo visu laiku dārgāk pārdoto futbolistu pasaulē. Pērn Francijas klubs Parīzes «Saint-Germain» (PSG) par 222 miljoniem eiro no spāņu kluba «Barcelona» nopirka brazīlieti Neimaru. Tāpat PSG šosezon būs jāsamaksā 180 miljoni eiro par francūzi Kilianu Mbapē, kurš komandai jau iepriekšējā sezonā ar īres tiesībām pievienojās no citas Francijas komandas «Monaco».