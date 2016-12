Makdeivids Ziemassvētkus sagaidījis NHL rezultatīvākā spēlētāja godā

Talantīgais Edmontonas «Oilers» hokejists Konors Makdeivids Ziemassvētkus sagaidījis Nacionālās hokeja līgas (NHL) rezultatīvākā spēlētāja godā, kamēr līgas labākais snaiperis ir Pitsburgas «Penguins» zvaigzne Sidnijs Krosbijs.

NHL regulārajā čempionātā Ziemassvētkos spēles tradicionāli nenotiek, bet pirms šīm divām brīvdienām Makdeivids bija savācis 42 rezultativitātes punktus.

Pērnā gada NHL drafta pirmais numurs 36 spēlēs ir guvis 13 vārtus un 29 reizes asistējis partneriem.

Otrais rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ir «Penguins» krievu uzbrucējs Jevgēņijs Malkins, kurš 35 mačos ir izcēlies ar 14 gūtiem vārtiem un 25 rezultatīvām piespēlēm.

Malkins par punktu apsteidz savu komandas biedru Krosbiju, kurš ar 24 precīziem metieniem ir līgas labākais snaiperis. Tāpat 38 rezultativitātes punktus ir nopelnījis Sentluisas «Blues» krievu uzbrucējs Vladimirs Tarasenko, kurš ir guvis 16 vārtus, kamēr piektais šajā sarakstā ir Čikāgas «Blackhawks» hokejists Artēmijs Panarins, kurš savācis 36 (15+21) punktus.

Tāpat rezultatīvāko spēlētāju desmitniekā atrodas Kems Etkinsons no Kolumbusas «Blue Jackets» un Jakubs Vorāčeks no Filadelfijas «Flyers», kuri tikuši pie 35 punktiem, kā arī Fils Kesels no «Penguins» un Patriks Keins no «Blackhawks» ar 34 punktiem, kā arī Tailers Segins no Dalasas «Stars», kam ir vēl par punktu mazāk.

Tikmēr Bufalo «Sabres» Latvijas hokejists Zemgus Girgensons ar trīs gūtiem vārtiem un trīs rezultatīvām piespēlēm ieņem 419.vietu šīs sezonas NHL rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.

Piektdien vārtsargs Kristers Gudļevskis nospēlēja 11 minūtes Tampabejas «Lightning» sastāvā, laukumā dodoties mača beigās, nomainot Andreju Vasiļevski. Gudļevskim šī bija pirmā NHL spēle sezonā, jo uz «Lightning» viņš tika izsaukts pēc Tampabejas kluba pamatvārtsarga Bena Bišopa gūtās traumas.

NHL kopvērtējumā «Lightning» ar 37 punktiem 35 spēlēs ir Austrumu konferences desmitajā vietā, bet «Sabres» 33 spēlēs tikusi pie 32 punktiem, kas tai dod pēdējo vietu 16 klubu konkurencē.

Savukārt Atlantijas divīzijā Tampabejas vienība ir ceturtā, bet «Sabres» starp astoņām komandām arī ir pēdējā.

Līgas un Austrumu konferences līdere ar 50 punktiem ir «Blue Jackets», kamēr Rietumu konferencē pirmā ir «Blackhawks» ar 49 punktiem.