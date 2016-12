Latvijas U20 izlase sāks čempionātu hokeja dzimtenē

Ziemas saulgriežos, kad svētki tiek pavadīti ģimenes lokā, Kanādas lielākajā pilsētā Toronto augstākās divīzijas čempionātam gatavojās Latvijas U20 izlase. No 26. decembra līdz 5. janvārim Monreālā un Toronto norisināsies pasaules čempionāts starp 10 labākajām U20 vecuma valstsvienībām pasaulē, kuru starpā pēc četru gadu pārtraukuma ir arī Latvijas valstsvienība. Mūsu hokejisti spēlē B apakšgrupā ar hokeja lielvalstīm - Kanādu, Krieviju un ASV, ne mazāk nopietns pretinieks būs arī Slovākijas izlase.

Latvijas U20 izlase augstākās raudzes turnīrā nav spēlējusi kopš 2013. gada. Iespēju atgriezties uz pasaules junioru hokeja skatuves izcīnīja pagājušā gada U20 izlase, kuras sastāvā spēlēja puse hokejistu no pašreizējās komandas - viens vārtsargs, seši aizsargi un četri uzbrucēji. Vairāk nekā pusi no 23 spēlētāju kodola veido Ziemeļamerikā spēlējošie latvieši [13], toties desmit spēlētāji sezonu aizvada šaipus okeānam. Pirmo reizi lielākā spēlētāju pārstāvniecība ir no Ziemeļamerikā spēlējošajiem hokejistiem.

Galvenais mērķis ir noslēgt turnīru starp astoņām labākajām izlasēm, tādējādi saglabājot iespēju spēlēt augstākās divīzijas čempionātā arī nākamgad.1997. gadā dzimušie spēlētāji ir pierādījuši, ka viņi ir vieni no pēdējo gadu talantīgākajiem jaunajiem Latvijas hokejistiem. Tomēr talants un panākumi uzvaras nenes, hokejistiem būs liels pārbaudījums, lai saglabātu vietu elites divīzijā. Pirmās trīs spēles tiks aizvadītas attiecīgi pret aizvadītā gada bronzas medaļniekiem ASV izlasi, nākamā pretī nāks sudraba medaļniece Krievija un trešajā spēlē pretī stāsies Kanādas izlase. Ceturtais mačs grupu turnīrā tiks aizvadīts pret Slovākijas vienaudžiem.

Saistītie raksti

Latvijas izlases pirmā pretiniece turnīrā būs ASV izlase, kuras sastāvā spēlē četri 2016. gada NHL drafta pirmās kārtas hokejisti. Komandas īpatsvaru veido NCAA līgas spēlētāji. Galvenais treneris vēlas, lai spēles gaitu diktētu ātrums un meistarība, tādējādi ļaujot spēlētājiem izpausties. Īsi pirms sastāva nosaukšanas, mazliet negaidīti, no izlases tika atskaitīts OHL līgas labākais snaiperis Alekss Debrinkets (28 spēlēs 30 vārti), tas vien parāda Savienoto Valstu hokejistu rezerves. KHL produktu varēs novērtēt Krievijas izlases kontekstā, kur kodolu veido Krievijā spēlējošie hokejisti. Savu artavu sniegs arī četri NHL drafta pirmās kārtas spēlētāji. Kanādas izlase liekus komentārus neprasa, valsts, kura spētu izveidot vairākās konkurētspējīgas izlases U20 pasaules čempionātam.

Spēlētāju atlase ir milzīga, tomēr pēdējos četros gados hokeja dzimtene izcīnījusi tikai vienu medaļu [zelts 2015. gadā].

Vārtsargu līnijā kanādiešiem nevajadzētu būt problēmām, ar aizvadītās sezonas Kanādas hokeja līgas labāko vārtsargu Kārteru Hārtu [Filadelfijas «Flyers»] un Konoru Ingramu [Tampabejas «Lightning»] vārtu rāmī. Izlases sastāvā ir desmit NHL drafta pirmās kārtas izvēles, to skaitā 2015. gada trešais numurs Dilans Stroms [Arizonas «Coyotes»], kurš pildīs kapteiņa funkcijas. Slovākijas izlases pamatkodolu veido Slovākijas U20 komandas spēlētāji no vietējās hokeja līgas. Kā vens no vadošajiem aizsargiem tiek minēts 2015. gada NHL drafta 43. numurs Eriks Černāks (Losandželosas «Kings»), kurš sezonu aizvada OHL. Uzbrukumā līdera nasta balstīsies uz 1999. gadā dzimušā uzbrucēja Adama Ružičkas pleciem, kurš veiksmīgi aizvada savu pirmo sezonu Ziemeļamerikā, sakrājis 22 punktus 32 spēlēs OHL.

Latvijas izlase pirms turnīra aizvadīja nedēļu ilgu treniņnometni, kuras ietvaros lielas korekcijas sastāvā netika veiktas. Kopš pirmās nometnes dienas spēlētāju virknējumi bija nemainīgi.

Latvijas U20 izlases kopbilde pic.twitter.com/OIz4LSaW5O— Hokeja Blogs (@hokeja_blogs) December 25, 2016

Pirmā maiņa: Dzierkals - Buncis (A) - Balcers; Čukste (A) - Rubīns

Otrā maiņa: Apfelbaums - Puide - Baranovskis; Zīle (K) - Ponomorenko

Trešā maiņa: Kļaviņš - Tralmaks - Krastenbergs; H.Jansons - G.Jansons

Ceturtā maiņa: Bļugers - Bernhards - Smirnovs; Zeile - Zeilis

Pirmajā pārbaudes spēlē pret Dānijas izlasi (2:3) pārbaudi izgāja visi tie hokejisti, par kuru iekļaušanu sastāvā treneri vēl nespēja pieņemt lēmumu, tomēr otrajā mačā pret junioru komandu Hawkesbury «Hawks» (3:2) spēlēja galīgais sastāvs. Otro pārbaudes spēli diemžēl nenoslēdza viens no izlases līderiem, pirmās maiņas hokejistam trauma vēl nav simtprocentīgi sadzijusi. Kā atzina pats hokejists, tad laukumā dosies, par spīti sāpēm.

Visos laikos vārtsargu nozīme Latvijas izlasē bijusi augstākajā līmenī, čempionātā par vārtu drošību rūpēsies pieredzējuši vīri. Gadu ziņā vecākais ir Denijs Romanovskis, kurš pirms divām sezonām pārsteidza ar seivu pret Kanādas izlasi.

Novembrī Gustavs Dāvis Grigals kļuva par jaunāko valstsvienībā debitējušo vārtsargu «Euro Ice Hockey Challenge» turnīrā. Toties Mareks Egīls Mitens aizvada savu pirmo sezonu Ziemeļamerikā, oktobrī un novembrī viņš tika atzīts par NAHL līgas labāko vārtsargu. Nebūtu korekti kādu vārtsargu atzīt par pirmo un otro, jo tikai rādītais sniegums apliecinās vārtsargu īstās spējas.

Noteicošs faktors spēlēs pret hokeja lielvalstīm būs stabils sniegums aizsardzībā. Līdera loma būs jāuzņemas pirmajam aizsargu pārim - Kārlim Čukstem [NCAA] un Kristiānam Rubīnam [WHL]. Čuksti draftēja Sanhosē «Sharks» 2015. gadā ar 130. kārtas numuru, toties viņa pārinieks Rubīns laba snieguma rezultātā var tikt izvēlēts 2017. gada NHL draftā. Par komandas kapteini ieceltais Kristaps Zīle ir viens no aizsardzības balstiem HK «Rīga» rindās. Fiziskas spēles piekritēji ir Norvēģijā spēlējošais Maksims Ponomorenko un NAHL veiksmīgi sezonu aizvadījušais Gvido Jansons.

Reklāma -->

Līdera loma uzbrūkošajā zonā būs jāuzņemas Mārtiņam Dzierkalam un Rūdolfam Balceram, kuri draftēti 2015. gadā, attiecīgi ar 68. [Toronto «Maple Leafs»] un 142. [Sanhosē «Sharks»] numuru. Mārtiņš ir viens no jaunās paaudzes perspektīvākajiem hokejistiem, kurš rudenī arī palīdzēja Latvijas izlasei olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Uzbrucējam būs lieliska iespēja sevi parādīt uz ledus, kur ikdienā spēles aizvada Toronto «Maple Leafs» komanda. Balcers iepriekšējās sezonas spēlējis Norvēģijā, šogad pirmo gadu aizvada Ziemeļamerikā.

NHL skautu uzmanību varētu pievērst U20 izlases debitanti, kuri izlasi varēs pārstāvēt arī nākamgad. Starp jaunajiem hokejistiem ir Erlends Kļaviņš un Renārs Krastenbergs, kuri pirmo sezonu smeļas Ziemeļamerikas hokeja pieredzi. Jaunākais izlases dalībnieks ir Deniss Smirnovs [1999. g.], kas pirmo gadu aizvada Šveices U20 hokeja līgā Ženēvas «Servette» sastāvā.

No Latvijas izlases var izcelt katru spēlētāju, tomēr, lai sasniegtu augstus mērķus vajag saliedētu komandu. Hokeja spēles norisinās uz ledus, nevis uz papīra, tāpēc jaunajiem hokejistiem ir iespēja parādīt lauvas sirds raksturu.

Datums Laiks Spēle 26.12.2016 22:30 ASV - Latvija 27.12.2016 23:00 Latvija - Krievija 30.12.2016 03:00 Latvija - Kanāda 31.12.2016 02:30 Slovākija - Latvija

*Pēc Latvijas laika