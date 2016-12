Latvijas U20 hokeja izlase savā līmenī

Bez lieliem pārsteigumiem Latvijas U20 izlase pasaules čempionātu pēc divām aizvadītām spēlēm iesākusi bez neviena punkta. Vai tomēr pārsteigumus nesagādāja mūsu pretinieki. Pirmajā mačā bezcerīgs zaudējums ASV hokejistiem ar 1:6, bet otrajā desmit vārtu spēlē pret Krievijas izlasi guvām arī tikai vienus vārtus. Objektīvi vērtējot, mēs atrodamies sava līmeņa pozīcijā.

Ar Bobu Hārtliju izlases konsultanta postenī un jauno federācijas vadību nebija pietiekami, lai puiši radītu kādu pārsteigumu čempionāta pirmajās divās spēlēs. Katrs sevi cienošs dīvāna treneris savā galvā atzīmējis spēlētājus, kuriem Jaunajā gadā no laimītes derētu izliet pluszīmi. Visiem izlases spēlētājiem ir negatīvi lietderības koeficienti, amizanti būtu, ja kāds būtu pamanījies būt neitrāls vai pozitīvs. Čempionāts iesākts ar negatīvām emocijām, it īpaši pēc sagrāves pret Krievijas izlases hokejistiem.

Vārtsargi arī neuzņēmās glābēja lomu, lai gan mačā pret Krievijas izlasi pēc otrās vārtsargu maiņas nekas neliecināja par oponentu neapturamo pārākumu. Vairāki Latvijas izlases vārtsargi ir gājuši cauri U20 elites divīzijas ugunskristībām, no pašreizējās perspektīvas, lielās sagrāves nav slikti iespaidojušas tādus vārtsargus kā Kristeru Gudļevski vai Elvi Merzļikinu. Nav pamata uztraukumam par čempionāta turpmākajām spēlēm, pēc nākamās spēles [pret Kanādas izlasi] pretī stāsies mūsu kalibra pretinieks Slovākijas izlase, kas piedzīvoja zaudējumu mūsu nākamajiem pretiniekiem ar 0:5.

Pirmajā čempionāta spēlē Latvijas izlase tikās ar ASV hokejistiem, veiksmīgi aizvadot spēles pirmās 20 minūtes, kad rezultāts uz tablo vēstīja neizšķirtu [1:1]. Vienīgos vārtus šajā spēlē guva Renārs Krastenbergs, kurš izlēca aiz ASV izlases aizsargiem un viens izskrēja pret vārtsargu, rezultātā pirmais vārtu guvums turnīrā. Krastenbergs savu otro sezonu aizvada Ziemeļamerikā, spēlējot OHL. 31 spēlē latvietis sakrājis desmit rezultativitātes punktus, gūtie vārti pret ASV izlasi bija laba dāvana 18. dzimšanas dienā. Otrajā periodā latviešiem bija iespēja spēlēt lielajā vairākumā [5:3], tomēr atvēlētajā laikā netika izdarīts neviens metiens pa pretinieku vārtiem. Vairākums pirmajā spēlē bija gaužām neefektīvs, sešās vairākuma iespējās Latvijas izlase izdarīja tikai divus metienus pa ASV izlases vārtiem. Bīstamāko momentu pirmajā periodā izveidoja Mārtiņš Dzierkals, kurš vēl nav pilnībā atlabis no potītes traumas. Momentu nerealizēšana Dzierkalam varētu būt izskaidrojama ar spēļu prakses deficītu, traumas dēļ uzbrucējs laukumā nebija devies kopš novembra beigām. Pirms čempionāta sākuma, otrajā pārbaudes spēlē, Latvijai tiekoties ar Kanādas junioru komandu, otrā perioda vidū Dzierkals devās uz ģērbtuvēm, jo sajuta sāpes potītē. Uzbrucējam čempionāta laikā ir svarīgi parādīt labāko spēli Toronto «Maple Leafs» skautu priekšā, jo Latvijas izlase savas spēles aizvada NHL kluba «Air Canada Centre» arēnā. Spēlē pret ASV hokejistiem priecēja Latvijas hokejistu nebaidīšanās iesaistīties asās cīņās pie vārtiem un laukuma apmalēm.

Vairākums un nepareizā taktikas izvēle ir divi no vairākiem faktoriem, kas neļauj Latvijas izlasei aizvadīt vairāk par vienu līdzvērtīgu periodu. «Komandai kā Latvija, kas cīnās par izdzīvošanu, nav meistarīgu hokejistu, kas varētu uzņemties spēli uz sevis,» starp periodu studijā izteicās TSN hokeja eksperts Bobs Makenzijs. Mūsdienu hokejā viens no galvenajiem atslēgas panākumiem ir vairākuma realizācija - Latvijas izlasei lielas problēmas vairākumā sagādā ieiešana zonā, pretinieki prasmīgi nosedz piespēļu līnijas, tādējādi hokejistam vienam jāmēģina tikt oponentu aizsardzības zonā. Komandā ir maz hokejistu, kuri spēj individuāli ieiet pretinieku zonā, viens no viņiem ir Mārtiņš Dzierkals, tomēr arī viņam visi mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi.

Mazliet amizanti, ka, spēlējot pret hokeja lielvalstīm, Latvija centās lietot spēka spēli. Mūsu hokejisti nav tādā fiziskā kondīcijā, lai 60 minūtes spēlētu aktīvu spēka hokeju. Noguruma sekas bija redzamas abu spēļu trešajos periodos. Trešā perioda izskaņā pret ASV izlasi tika ielaisti trīs vārti, viens no tiem bija mazākumā. Viens no Latvijas izlases treneriem Kārlis Zirnis pēc spēles izteicās, ka iespaidu sabojāja trešā perioda pēdējās piecas minūtes. Spēlē pret Krievijas izlasi trešajā periodā Latvijas hokejisti sniedza paraugstundu, kā darbojas galva noguruma ietekmē. Trīs pilnībā nevajadzīgi noraidījumi hokejistu izpildījumā, krievi realizēja visus trīs, viens no tiem bija lielais vairākums.

Zaudētājus un uzvarētājus hokejā nenosaka pēc gūtajiem vai ielaistajiem vārtiem, spēle pret Krievijas izlasi bija laba paraugstunda, no kuras ir vērts mācīties. Spēles ievadā, gandrīz četru minūšu ilgajā vairākumā, latvieši izdarīja tikai divus metienus pa Krievijas izlases vārtiem. Pēc noraidījuma beigām krievs pamanījās izskriet viens pret Grigali un guva vārtus. Lieliska iespēja atklāt spēles rezultātu otrajā vairākumā bija Mārtiņam Dzierkalam; izskrienot ar Rūdolfu Balceru pret vienu aizsargu, Dzierkala mestā ripa lidoja virsū vārtsargam.

Spēles otrajā trešdaļā Gustava Dāvja Grigaļa vietā vārtos devās Denijs Romanovskis, kuram bija paredzēts spēlēt pret Kanādas izlasi. Ceturtie vārti tika ielaisti taktiski nepiedodamā situācijā, krievu hokejists ar ripu aiz Latvijas izlases vārtiem stāvēja 12 sekundes, līdz sagaidīja savu partneri petakā, kuram sekoja piespēle un vārtu guvums. No četriem metieniem Romanovskis atvairīja tikai vienu, pēc nospēlētām piecām minūtēm otrajā periodā vārtos atpakaļ devās Grigals. Mačā glābēja lomu neuzņēmās ne vārtsargi, ne aizsargi, kuri arī bieži vien pieļāva netaktiskas kļūdas. Pusi Krievijas komandas sastāva veido KHL spēlētāji, starp kuriem vairāki klubos spēlē pirmo vijoli. Latvijas izlases sastāvā no KHL ir uz Rīgas «Dinamo» soliņa marinēts aizsargs un vārtsargs. No sīkumiem salasās galarezultāts.

Pēdējās divas grupu spēles Latvijai nebūs viegla pastaiga, pretī stāsies Kanādas izlase un slovāki, kuri atzina mājinieces pārākumu tikai ar 0:5. Ja mēs skatāmies vēl tālāk, tad par palikšanu elitē, visdrīzāk būs jācīnās ar Šveices un Dānijas hokejistiem. Dāņi pamanījās pārsteigt pagājušā gada čempionus Somijas izlasi, uzvarot to ar rezultātu 3:2. Ja puiši spēs noskaņoties un rādīs savu labāko spēli, tad brīnumus var radīt arī mūsu puikas.